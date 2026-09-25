La diputada del PP Aragón Tomasa Hernández presenta su renuncia para volver a la carrera judicial

Archivo - La ex consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, actual diputada del PP Aragón, renuncia a su acta parlamentaria para volver a la carrera judicial. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PP Aragón Tomasa Hernández, ex consejera de Educación del Gobierno regional de Jorge Azcón, ha presentado este viernes, 25 de septiembre, su renuncia al acta parlamentaria para volver a la carrera judicial.

El grupo parlamentario popular y el PP de Aragón y de Teruel han mostrado su agradecimiento a Tomasa Hernández por estos años de trabajo tanto en el Gobierno de Aragón como en el Parlamento aragonés y le desean el mayor de los éxitos en su nueva etapa laboral.

Tras la renuncia de Hernández, que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre, tomará posesión como diputado el alcalde de Villafranca del Campo, Miguel Ángel Navarro.