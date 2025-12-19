El diputado autonómico Andoni Corrales recurrirá "el intento" de la dirección de Podemos de no celebrar primarias

Archivo - Andoni Corrales, portavoz de Podemos. - RAMÓN COMET/EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El todavía diputado y portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Podemos en las Cortes de Aragón ha denunciado este viernes "el intento por parte de la actual dirección de Podemos en Aragón de que no se celebren primarias para la elección de las personas que integren la candidatura de Podemos en las próximas elecciones autonómicas del 8 de febrero".

Corrales es bombero forestal de Aragón en excedencia y tiene intención de presentarse a las primarias de Podemos para concurrir de nuevo a las elecciones autonómicas, si se celebran.

A través de un correo electrónico remitido por la Secretaría de Organización Estatal que ostenta Pablo Fernandez a las 10.00 horas de este 19 de diciembre los inscritos en Podemos Aragón han conocido que se ha convocado una consulta con el siguiente enunciado:

"Ante el adelanto electoral, ¿aceptas que la lista electoral encabezada por María Goicoechea Bernad compita en las elecciones y estás de acuerdo con que Podemos construya candidaturas amplias de transformación, en coalición con otras fuerzas si es necesario, para que Aragón tenga una izquierda fuerte?".

Esta pregunta, ha señalado Corrales en una nota de prensa, "va acompañada de un documento con una lista cerrada y bloqueada de nombres, muchos repetidos, de 59 personas, que ni siquiera cumpliría con los 67 necesarios para presentar una candidatura completa a las Cortes de Aragón y que encabeza Maria Goicoechea". "En dicha consulta se da únicamente la posibilidad a los inscritos de elegir si se está o no de acuerdo".

Para el actual diputado de Podemos en las Cortes de Aragón esto supone un "auténtico fraude democrático" puesto que se pretende "colar la ratificación de una lista elaborada en una mesa camilla por unas primarias abiertas, una de las señas de identidad de nuestro partido desde sus orígenes".

Corrales ha recordado que "desde que Podemos entró en las Cortes en 2015 siempre se ha elegido a sus candidatos a través de primarias abiertas". Así, para las elecciones de 2015, 3.511 personas inscritas en Podemos eligieron a Pablo Echenique como candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Por su parte, para las elecciones de 2019, 2.642 inscritos eligieron a Maru Diaz frente a Erika Sanz.

De cara a conformar la papeleta de Podemos para las elecciones de 2023 que fue encabezada también por Maru Diaz se celebraron primarias abiertas con una amplia participación.

FRAUDE A LA DEMOCRACIA

En palabras de Corrales "es un fraude a la democracia, según dictan los estatutos del partido, que ahora pretendan imponernos a quienes nos van a representar y se impida a cualquier militante a que pueda postularse para formar parte de la lista, algo que forma parte de nuestro ADN".

El parlamentario de Podemos ha señalado que el artículo 14 de los Estatutos de Podemos regulan que es competencia de la Asamblea Ciudadana Autonómica "elegir las listas electorales para optar a cargos públicos para las instituciones de representación de su ámbito territorial, mediante primarias abiertas a las personas inscritas".

Y ha manifestado: "Hace días que venimos escuchando el run run del adelanto electoral en Aragón por lo que no cabe excusa alguna para no dar voz a la militancia para que elijan quien quiere que les represente en las próximas elecciones del 8 de febrero según marcan los Estatutos y documentos del partido".

Ha añadido que "según esos mismos documentos aprobados es competencia de la Asamblea Ciudadana Autonómica, esto es, del conjunto de la militancia de Podemos en Aragón, ratificar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza preelectoral". Según el diputado de Corrales "la pregunta que se plantea es una auténtica tomadura de pelo" al no estar acompañada de información alguna de con quién y en qué términos se va a llevar a cabo la supuesta confluencia.

Por todo lo anterior el diputado de Podemos va a presentar ante los órganos competentes del partido un recurso con el objetivo de "parar este atropello de los derechos de la militancia con el que se pretende imponer una candidatura y dar un cheque en blanco a la actual dirección para negociar en una mesa camilla, sin transparencia alguna, como nos presentamos en las próximas elecciones".