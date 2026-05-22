El director de la Escuela de Enfermería de Huesca espera que el centro concluya pronto su integración en Unizar

HUESCA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Escuela de Enfermería de Huesca, Ángel Orduna, ha expresado este viernes su deseo de que la integración de este centro en la Universidad de Zaragoza se lleve a término a la mayor brevedad posible.

En declaraciones a los medios de comunicación, Orduna ha indicado que en la actualidad hay una "anomalía" y es que la Escuela es un centro adscrito a la Universidad de Zaragoza, de la que depende académicamente, pero su administración corresponde al Salud. En este punto ha trasladado la intención del nuevo rectorado de resolverlo.

Orduna ha explicado: "Desde hace unos años se viene trabajando en esa integración y ahora con el cambio en el rectorado de Zaragoza parece que va a dar un impulso a ello y vamos a ver cómo se desarrolla este proceso".

Por otra parte, espera que se amplíen las promociones de alumnos para cubrir las necesidades de la demanda asistencial de personal de enfermería que existe en la actualidad. Así, de los 59 alumnos que iniciaron los estudios de Enfermería en Huesca se van a graduar 54, a los que están esperando "como agua de mayo".

"No son suficientes para cubrir toda la demanda que existe y ojalá tuviéramos más plazas porque acabarían con trabajo". Ha dicho que "lo cierto es que faltan enfermeros y ahora mismo hay pocos en bolsa, quizá ninguno, y a estos los están esperando como agua de mayo".

Por otra parte, ha agradecido que se haya reforzado la labor académica con el incremento de la dotación de profesorado. También, ha comentado, se ha instalado un ascensor, se han cambiado las puertas de acceso a la escuela, se ha instalado aire acondicionado y van a comenzar las obras de rehabilitación de la fachada.