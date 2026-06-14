El director general de Producción Agraria informa en las Cortes sobre sus líneas de actuación durante la legislatura

Archivo - El director general de Producción Agraria del Gobierno de Aragón, Carlos Calvo. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación acoge este lunes 15 de junio, a partir de las 15.30 horas, la comparecencia del director general de Producción Agraria, Carlos Calvo, para informar sobre las líneas de actuación a desarrollar por la misma en la presente legislatura, a petición de la consejera del ramo, PSOE, CHA y A-TE.

Tras la intervención de Calvo, los miembros del órgano sectorial debatirán y votarán una proposición no de ley del PSOE relativa a "atender las demandas de las organizaciones agrarias y fruticultores aragoneses" para "reorientar los criterios que determinen las ayudas destinadas a compensar las pérdidas de los agricultores aragoneses cuyos cultivos continúan sufriendo las consecuencias del fuego bacteriano".

Posteriormente, A-TE defenderá un texto de impulso para "instar al Gobierno de Aragón a impulsar, a la mayor brevedad posible, una estrategia para el fomento de la ganadería extensiva en Aragón, con la colaboración de las organizaciones profesionales y sindicales del sector".