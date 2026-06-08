El director general de Relaciones con las Cortes destaca "el éxito" de la Administración electoral el 8F en Aragón

El director general de Relaciones con las Cortes, del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Lafuente, y la diputada autonómica del PP Elena Allué. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Relaciones con las Cortes del Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Lafuente, ha puesto de relieve este lunes "el éxito" del funcionamiento de la Administración electoral durante los comicios del pasado 8 de febrero.

Lafuente la comparecido a petición de la vicepresidenta y consejera, Mar Vaquero, en Comisión de las Cortes de Aragón para informar sobre sus líneas de actuación en la presente legislatura.

Con motivo de las elecciones, el Gobierno de Aragón puso en marcha "una estructura específica" que permitió organizar "con éxito" los comicios, coordinando a más de 1.300 representantes de la Administración y optimizando la digitalización de datos.

Se protocolizó la comunicación con otras Administraciones, se entregaron kits accesibles para ejercer el derecho a voto y se ayudó a las personas con discapacidad, todo para optimizar "la transparencia y la igualdad".

Ha observado que las elecciones del 8 de febrero fueron las primeras que organizaba la Comunidad Autónoma por sí sola, sin la Administración General del Estado, y ha elogiado el apoyo de la Delegación del Gobierno en Aragón.

Lafuente ha comentado que su Dirección General gestiona las relaciones con las Cortes y, por otro lado, se ha creado una Dirección General de Participación Ciudadana, una modificación que "no responde a una alteración de las prioridades del Gobierno", sino que las políticas de transparencia se han modernizado, con "obligaciones cada vez más exigentes", de ahí la "identidad propia" de este área, también en el caso de las relaciones con las Cortes, por su "complejidad".

"Más que una separación de funciones" se han consolidado dos áreas conectadas entre sí con funciones separadas, todo para "fortalecer la calidad de democrática" y atender mejor a la ciudadanía.

Se ha mostrado convencido de que sus competencias son fundamentales en la estructura del Gobierno. En el área de relaciones con las Cortes una función esencial es garantizar una comunicación eficaz, ha continuado, y su objetivo es "mejorar la calidad, la agilidad y la transparencia", trabajando en la mejora de la coordinación entre Departamentos y en reforzar la actividad parlamentaria, con "lealtad institucional", también mejorando la cooperación con el Gobierno de España y otras comunidades autónomas.

En el área de medios audiovisuales, ha comentado que se exige una actuación administrativa "rigurosa" y se gestiona el registro de prestadores de comunicación audiovisual, fijando como objetivos unificar la regulación existente y el refuerzo de la seguridad jurídica del sector. En cuanto al Fondo de Inversiones de Teruel, la dirección general gestiona una partida de 1,5 millones, destinada a Fundaciones, con una tramitación que ahora se simplificará.

Miguel Ángel Lafuente ha afirmado que los tres primeros años del Gobierno de Azcón "han sido con mucho los de mayor transparencia" de la Comunidad Autónoma y ha negado que se aplique "el rodillo" a la oposición achacando a la izquierda, precisamente, esta práctica parlamentaria.

GRUPOS

Para la diputada del PP Elena Allué, "es un auténtico lujo contar con alguien de su talla política y su experiencia parlamentaria, lleva el Parlamento en las venas". Ha dado por seguro que las relaciones serán "escrupulosamente respetuosas con la soberanía de estas Cortes".

Allué ha aludido a la "amnesia colectiva" de algunos grupos, mencionando "el rodillo implacable" de los grupos de izquierda con el anterior Gobierno de Javier Lambán. Ha apuntado que el presidente del Gobierno, Jorge Azcón, ha comparecido en sede parlamentaria en 25 ocasiones: "Aquí no se coarta absolutamente nada".

Ha representado al PSOE el diputado Darío Villagrasa, quien ha opinado que el director general "está desaprovechado" porque en la legislatura anterior tenía más competencias y realizó "un buen trabajo" y es "una pieza que se ha quedado con menos competencias". Ha felicitado a la Administración electoral, señalando que el español es "uno de los mejores sistemas electorales del mundo".

Además, Villagrasa ha preguntado si solo va a gestionar 1,5 millones del FITE o va a gestionar más áreas y, por otra parte, ha aplaudido la intención del director general de trabajar con el Gobierno de España y otras comunidades: "Es fundamental que tenga relaciones de lealtad" con estas instituciones "independientemente del signo político". Se ha quejado de que los grupos del Gobierno puedan ejercer funciones de control al Ejecutivo, criticando los órdenes del día de las sesiones "menguantes", reclamándole "un giro de timón".

Desde Vox, el diputado David Arranz ha llamado la atención sobre "la importancia de la coordinación como herramienta de buen gobierno" y ha apostado por "una relación estable y fluida" con el Parlamento, también con el Justicia de Aragón, "desde la lealtad institucional" y que la legislación aprobada esté "en orden" para mejorar la vida de los ciudadanos y sea conforme al pacto PP-Vox.

Arranz ha dicho que la Dirección General precisa una correcta gestión basada en la colaboración mutua de los partidos que forman el Gobierno y ha realzado algunas áreas de la Dirección General, como el FITE o los medios audiovisuales. Ha defendido que CARTV tenga fuentes de financiación propias y garantizar su neutralidad, "lo contrario a la actual TVE".

La diputada de CHA Mary Carmen Bozal ha criticado "el rodillo" del Gobierno PP-Vox, indicando que la Dirección General debería "facilitar la labor parlamentaria" para asegurar el control al Gobierno, preguntando si hay alguna previsión para mejorar la coordinación entre Departamentos y qué mejoras prácticas va a introducir en relación al Parlamento.

Bozal ha recordado que han pasado 20 años desde la última reforma del Estatuto de Autonomía y "todavía quedan desarrollos pendientes". También ha considerado que la coordinación institucional debe favorecer la cohesión territorial porque en el territorio se tiene la sensación de que las decisiones se toman "muy lejos", emplazando a reforzar la presencia institucional del Gobierno en el territorio.

En el turno de Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte, ha señalado que no tiene esperanzas en que las relaciones vayan a ser "fluidas" con el Parlamento, llamando la atención sobre "el cambio de rumbo" en el funcionamiento de las Cortes, en alusión a los cambios en las subvenciones a los grupos y "un espectáculo bochornoso", las preguntas de los grupos del Gobierno a los miembros del Ejecutivo, de los mismos partidos, "restando voz a la oposición".