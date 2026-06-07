El director general de Relaciones con las Cortes expone este lunes sus líneas de actuación en esta legislatura

Archivo - El director general de Relaciones con las Cortes, Miguel Ángel Lafuente, comparece este lunes en el Parlamento autonómico a partir de las 10.30 horas. - CORTES DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario acoge este lunes 8 de junio, a partir de las 10.30 horas, la comparecencia del director general de Relaciones con las Cortes, Miguel Ángel Lafuente, para detallar sus líneas generales de actuación en la XII Legislatura en materia de relaciones institucionales, coordinación con otras administraciones públicas y desarrollo de la acción institucional del Gobierno de Aragón, a petición de la consejera de Presidencia, Justicia y Cultura.

Tras la intervención de Lafuente, los miembros de la Comisión debatirán y votarán una proposición no de ley de CHA relativa a "la protección del patrimonio arquitectónico en núcleos despoblados o en riesgo de desaparición".

La liniciativa diputada aragonesista Mary Carmen Bozal insta al Gobierno de Aragón a promover, en colaboración con las administraciones locales y estatales competentes, un programa específico destinado a la conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio arquitectónico existente en localidades despobladas o amenazadas por la despoblación, aprovechando además los fondos europeos destinados a la conservación del patrimonio cultural rural.

En última instancia, se reunirá la Mesa ampliada para planificar futuras actividades de la misma.