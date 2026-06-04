El director general de Trabajo apuesta por "la colaboración y el consenso" con los agentes sociales

El director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divassón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divassón, ha apostado este jueves por impulsar "la colaboración y las políticas de consenso" con los agentes sociales durante esta legislatura. Ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón para informar sobre sus líneas de actuación para los próximos cuatro años, a petición de la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, CHA e IU.

"Somos conscientes del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox, donde se pone en manifiesto una reducción de la subvención del 50% de las partidas presupuestarias referidas a participación institucional, exclusivamente participación institucional", ha recalcado Divassón, de forma que "se van a seguir manteniendo" los programas de actuación en asuntos como la prevención de riesgos laborales, igualdad y negociación colectiva, "en la medida de lo posible".

Divassón ha realzado el papel del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), que "se va a reforzar en la medida de lo posible", como en la anterior legislatura, recordando que el Gobierno aprobó un convenio para promover la mediación intrajudicial "por la infradotación que tenía el SAMA".

El SAMA "está a disposición" para resolver el conflicto del sector de la limpieza de edificios y locales de la provincia de Zaragoza, cuyas trabajadoras están en huelga actualmente, un conflicto "de gran relevancia".

Ha defendido la negociación colectiva, tanto como la libertad de empresa, "el equilibrio que queremos mantener", y ha subrayado que la Dirección General tiene "mucho cuidado" en intervenir en los conflictos laborales para respetar ambos derechos. Sobre la reforma laboral, ha hecho notar que los despidos disciplinarios han subido este año un 8% y se recorta la duración de los contratos indefinidos, al suprimirse los temporales.

En cuanto a la igualdad, ha hecho notar que el Gobierno de Aragón impulsa los planes de igualdad en las empresas, tengan o no obligación de acuerdo, y en materia de siniestralidad ha aclarado que la Dirección General no hará "política de confrontación", dando la bienvenida a todas las propuestas sobre este ámbito. Se elaborará un programa, 'Sello de seguridad vial', contra los accidentes laborales 'in itinere".

Divassón ha apelado al principio de legalidad en el área de inmigración, apostando por la contratación en origen para que los trabajadores respondan a los perfiles demandados.

Una segunda línea de actuación es "la apertura exterior" de la Dirección General, intensificando las visitas a empresas por parte del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón (ISSLA) y del Servicio de Relaciones Laborales de la Dirección General, comentando al respecto que las empresas se quejan del absentismo laboral, la modalidad de la incapacidad temporal por contingencias comunes y la contratación.

La Dirección General impulsa un acuerdo firmado en 2025 con el Departamento de Salud para "atajar" las incapacidades temporales por contingencias comunes "de cierta duración" por trastornos músculo-esqueléticos. Respecto a la contratación, se impulsa la contratación en origen de trabajadores colombianos.

La tercera línea de actuación es el control de legalidad, tanto en relaciones laborales como en seguridad y salud en el trabajo y para continuar desarrollándolo se llevará a cabo la transformación de las bases de datos en áreas como las elecciones sindicales o el registro de amianto.

SINIESTRALIDAD LABORAL

Trabajo seguirá con un "plan de choque" contra la siniestralidad laboral y colaborará con el Consejo de Relaciones Laborales de Aragón para que la negociación colectiva sea "fructífera". El ISSLA mantendrá sus programas de empresas saludables, contra el cáncer y por la seguridad vial laboral, también contra las enfermedades profesionales.

Divassón ha aludido a la situación que atraviesa la multinacional de teleasistencia Majorel, inmersa en un ERE, y ha indicado que la competencia es del Gobierno de España, aunque el lunes pasado se reunieron el comité de empresa y la Dirección General para que los perfiles de los trabajadores despedidos puedan tener una oferta laboral en consonancia, pese a que todavía no está nombrada la dirección del INAEM.

MÁS EMPLEO EN ARAGÓN

En representación del grupo popular, el diputado Juan Pablo Artero ha aseverado que "el empleo va mucho mejor en Aragón que en España", con el 8,37 por ciento de parados en la Comunidad Autónoma, la cuarta región en tasas de desempleo, dos puntos por debajo de la media española. Hay más de 650.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en Aragón, ha anotado.

Artero ha emplazado a "trabajar todos para minimizar los ERE, los despidos, los accidentes laborales, si pudiéramos las huelgas" y ha recalcado que "los despidos nos duelen a todos, pero ningún Gobierno puede asegurar que las empresas, todas, van a ir siempre bien".

Además, el diputado del PP ha asegurado que el Gobierno de Aragón está creando las condiciones económicas para que haya menos despidos y los parados encuentren empleo con rapidez. Ha observado que la reducción de las ayudas a sindicatos y organizaciones empresariales se realizará únicamente en lo que atañe a la participación institucional, no en otros acuerdos.

Por parte de Vox, la diputada Marta Fernández ha puesto de relieve el momento económico "importante" de Aragón, con "expectativas de crecimiento económico y del empleo", emplazando a crear empleo de mayor calidad, "que permita prosperar a quien trabaja", y ha hecho defensa de los autónomos, recomendando rebajar las cotizaciones sociales de sus trabajadores.

Fernández ha dejado claro que Vox cree en el diálogo social y en los acuerdos que permiten "generar estabilidad económica y resolver los conflictos", tras lo que ha preguntado cuál es el retorno efectivo de las ayudas de la Comunidad Autónoma a los sindicatos, por lo que ha propuesto conocer "con precisión" qué programas funcionan, sin cuestionar la importancia de los interlocutores sociales.

Desde el PSOE, el diputado Pedro Polo ha destacado que España lidera en Europa los datos de empleo, considerando que proteger los derechos laboral y continuar el crecimiento económico "es compatible". En materia de salud laboral, ha hecho hincapié en los "preocupantes" datos de la siniestralidad laboral, emplazando a reformar el ISLA, un tema "prioritario".

Respecto a la igualdad en el trabajo, ha defendido la conciliación y la protección ante discriminaciones, afirmando que Vox "está cuestionando constantemente las políticas de igualdad". Le ha preguntado qué medidas va a tomar para reducir la brecha salarial de género, también en el territorio, ya que "Aragón crece de manera muy desequilibrada".

Otro asunto que ha planteado Polo es la falta de trabajadores porque "sectores enteros tienen enormes dificultades para cubrir vacantes", defiendo el trabajo de los migrantes para sostener la economía y el mercado laboral, por lo que ha preguntado si apoya la política del Gobierno de España a este respecto o "la política de señalamiento de Vox".

El diputado de CHA Miguel Jaime ha preguntado qué indicadores va a utilizar para evaluar la calidad del empleo y cuáles son sus objetivos, señalando que "el inicio de la legislatura ha sido caliente" porque los anuncios de inversiones milmillonarias "no esconde" los ERE y deslocalizaciones, como el expediente de regulación de empleo de la multinacional de teleasistencia Majorel, que afecta a más de 400 trabajadoras.

En el turno de IU, la diputada Marta Abengochea ha señalado que los datos del paro "van mejorando a pesar de que el mundo iba a implosionar y se iba a acabar con la reforma laboral y las subidas del salario mínimo interprofesional", indicando que el precio "imparable" de la vivienda "está comiéndose esas reformas". Además, ha llamado la atención sobre la conflictividad laboral.