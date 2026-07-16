La directora general de Deporte felicita a Enzo Millán, campeón de España de ajedrez sub-8

La directora general de Deporte, junto a Enzo, sus padres y entrenadores en el Club de Ajedrez Marcos Frechín. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García, ha transmitido este jueves la felicitación del Ejecutivo aragonés a Enzo Millán, que se ha proclamado este mes de julio campeón de España de ajedrez sub-8.

El campeonato se ha celebrado del 2 al 6 de julio en Vícar, en Almería, donde han competido un centenar de niños procedentes de todas las comunidades autónomas.

Enzo Millán, miembro del Club de Ajedrez Marcos Frechín de Zaragoza, sumó ocho puntos en las nueve rondas de la competición, con siete victorias, dos tablas y ninguna derrota. Ya se alzó el pasado año con el campeonato en la categoría sub-7 y esta nueva victoria le otorga pase directo al Campeonato de Europa, que tendrá lugar en noviembre en Grecia.

Cristina García ha visitado esta tarde a Enzo Millán en la sede del club de ajedrez, donde juega y entrena. La directora le ha hecho entrega de un diploma y ha elogiado el talento y esfuerzo del joven zaragozano, a quien ha deseado suerte para la competición europea.

El Club de Ajedrez Marcos Frechín surgió en el Colegio Marcos Frechín de la capital aragonesa, si bien en el año 2022 el club inauguró su propia sede en la calle Salvador Allende, número 9. En este local entrenan unos 70 niños desde los 6 años a mayores de edad y cada vez más personas adultas que se apuntan a dar clase, y que ya alcanzan los 30 alumnos.

Los miembros del club entrenan de lunes a viernes, por las tardes, con ocho entrenadores que también imparten clases extraescolares en otros colegios y en centros de mayores, además de participar en competiciones.

Este año, en las selecciones aragonesas de 14 y 16 años han competido cuatro miembros del club que se han llevado dos medallas de bronce, en el caso de la sub16, y han quedado cuartos en la competición sub-14 con la selección de la comunidad.