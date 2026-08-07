La directora general de Gestión Forestal destaca "la voluntad de diálogo" para alcanzar el "consenso" en SARGA

Archivo - La directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

TERUEL 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Ana Oliván, ha puesto de relieve este viernes "la voluntad de diálogo" del Ejecutivo para negociar con los sindicatos del operativo forestal de SARGA y alcanzar el "consenso", rechazando la convocatoria de huelga indefinida, a partir del 18 de agosto, anunciada por la mayoría del Comité Intercentros de esta empresa pública.

En declaraciones a los medios de comunicación, Oliván ha mostrado su "sorpresa" por esta convocatoria de huelga, indicando que ambas partes ya habían mantenido alguna reunión, mostrando el Departamento de Medio Ambiente y Turismo su "buena disposición a dialogar, escuchar sus reivindicaciones y continuar mejorando el operativo forestal", como la Administración, ha dicho, viene haciendo desde 2023.

"No entendemos muy bien a qué se debe esta situación cuando desde el primer momento hemos mostrado nuestra voluntad de diálogo y de continuar mejorando las condiciones del operativo", ha manifestado la directora general, apostando por "retomar esa senda y llegar a un consenso" después de estudiar las reivindicaciones sindicales, que "requieren de un análisis técnico y legal riguroso".

Ha recordado que el convenio colectivo vigente se firmó en diciembre de 2024 y ha confiado en "reconducir" esta exigencia de modificarlo "de esta manera tan precipitada".

"Nuestra sorpresa es, precisamente, porque acabamos de iniciar ese diálogo, estábamos escuchando sus propuestas, que no son sencillas y requieren, a veces, de cambios incluso en el modelo del operativo y de un análisis presupuestario".

"Lo que queremos es mejorar las condiciones del operativo y por supuesto la eficacia, teniendo en cuenta la importancia que tiene", ha aseverado Ana Oliván, realzando "el buen trabajo" del operativo.

La directora general ha mencionado algunas medidas ya introducidas, como la contratación de los bomberos forestales los 12 meses del año y de forma indefinida, la mejora de las condiciones salariales y la predisposición a un "diálogo abierto" con los sindicatos.