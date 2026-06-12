Disney Dragon Striker Challenge llega a Puerto Venecia con un torneo de fútbol urbano 3v3

Actividades de fútbol en Puerto Venecia. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Puerto Venecia acogerá los días 13 y 14 de junio el Disney Dragon Striker Challenge, una experiencia de fútbol urbano 3v3 inspirada en la nueva serie de animación de Disney.

La zona 'Fun Spot' del complejo comercial, situada entre Decathlon e Ilusiona, se convertirá durante ese fin de semana en un gran espacio de juego, competición y entretenimiento para familias, grupos de amigos y jóvenes deportistas.

La propuesta forma parte de un circuito itinerante nacional que se desarrollará en varios centros CBRE y cuenta con Disney Dragon Striker como patrocinador principal.

El evento contará con un torneo gratuito con inscripción previa, dirigido a las categorías U-12, U-14 y U-16. Los equipos participantes competirán en partidos cortos y dinámicos en formato 3v3, una modalidad pensada para favorecer la rotación de jugadores, mantener el ritmo de la competición y generar un ambiente activo durante todo el fin de semana.

Además del torneo, Disney Dragon Striker Challenge ofrecerá diferentes actividades gratuitas de acceso libre para todos los visitantes.

La zona Fun Spot contará con propuestas como chutómetro, diana gigante, Subsoccer y Teqball, pensadas para poner a prueba la precisión, la técnica y la habilidad con el balón en un entorno abierto y participativo.

'DRAGON STRIKER'

Precisamente, la nueva serie 'Dragon Striker' ya está disponible en 'Disney Channel' y en 'Disney+'. La nueva producción sigue a Key, un niño de 12 años apasionado del Gorotama, un emocionante deporte similar al fútbol que combina competición y magia, donde los jugadores despliegan movimientos con superpoderes.

Cuando descubre que podría ser el legendario 'Dragon Striker', se une a un equipo de jóvenes talentos para enfrentarse a los mejores jugadores en una aventura llena de acción, humor y emoción, mientras una antigua amenaza pone en peligro a toda la escuela.

Además, uno de los momentos destacados de este evento en Puerto Venecia del fin de semana llegará el domingo, 14 de junio, a partir de las 12.00 horas, con la participación del creador de contenido Animalize21, quien se sumará a la experiencia con retos, encuentros con el público y la animación de las finales del torneo.

Este campeonato se completará con premios, música, la 'foodtruck' de Carniceros Viajeros y diferentes propuestas gratuitas para disfrutar de un fin de semana lleno de fútbol, diversión y ambiente urbano.

"Seguimos apostando por experiencias que conecten con diferentes públicos y que conviertan la visita al 'shopping resort' en algo mucho más amplio. Disney Dragon Striker Challenge reúne deporte, ocio, competición y participación en un formato muy atractivo para jóvenes y familias, y refuerza nuestra vocación como espacio de encuentro y entretenimiento", ha señalado la gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno.