Dívar destaca el compromiso del PP en renovar las carreteras tras ocho años de "abandono socialista"

La candidata 'del PP al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Rocío Dívar, en Alagón (Zaragoza) - PP

ALAGÓN (ZARAGOZA), 14 (EUROPA PRESS)

El compromiso del Partido Popular y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, con la renovación de las infraestructuras viarias "es firme, cuantificable y necesario" ha subrayado la candidata 'popular' al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Rocío Dívar, quien ha explicado las medidas para mejorar las carreteras, "muy deterioradas tras ocho años de abandono y mala planificación de los ministros de Transportes --Ábalos y Puente-- del gobierno socialista".

"Ha pasado con nuestros trenes, con resultado dramáticos, y pasa en nuestras carreteras. La mala gestión del PSOE es manifiesta y comprobable en nuestra provincia, retrasos, obras que se prolongan décadas y mala, muy mala planificación", ha afirmado la candidata del PP, que hecho estas declaraciones a la altura de la rotonda A-126, en Alagón.

La candidata del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, ha puesto como ejemplo de la "mala" gestión socialista la liberalización de la AP-68.

"Hace menos de una semana --ha relatado-- se liberalizó el tramo aragonés y, una vez más, la gestión del Ministerio de Transportes ha sido nefasta y ha enturbiado así lo que podría haber sido una buena noticia. La realidad es que la fecha de la liberalización estaba fijada desde hace 25 años y, a pesar de eso, el Gobierno ni siquiera se ha puesto en contacto con los alcaldes. Tampoco, por supuesto, ha previsto los enlaces o los accesos que tienen que ser reformados para mejorar la seguridad o incluso ni siquiera se han planteado cómo van a desmontarse los peajes que siguen ahí".

"Han sido incapaces --ha lamentado-- de dar respuesta a las comunicaciones en Aragón con tramos de la A-68 sin desdoblar e, insisto, con retrasos injustificados durante años. El rigor y la planificación tiene que llegar a la gestión del Gobierno de España como ha llegado al Gobierno de Aragón con el Partido Popular y Jorge Azcón".

En este sentido, ha puesto de ejemplo esa rotonda de la A-126. "Cuando Alagón pidió una solución para el punto negro de la salida hacia la A-126, el Gobierno de Azcón lo que hizo fue una rotonda, lo que pedía el municipio. El Gobierno de Aragón resolvió el problema porque era el responsable, mientras que el Ministerio de Transportes no ha resuelto ninguno de los suyos".

Tajante ha asegurado que "esto va a cambiar" a partir del 29 de noviembre al afirmar que el PP se va a preocupar y ocupar de las infraestructuras ferroviarias, también de las carreteras en toda España y, por supuesto, en Aragón.

"El mantenimiento y la seguridad de nuestras carreteras van a ser una prioridad en los Presupuestos Generales del Estado. Porque sí, nosotros --ha recalcado-- tendremos Presupuestos Generales del Estado cada año y vamos también a impulsar un plan de conservación de carreteras. Vamos a impulsar las infraestructuras y las carreteras que Aragón necesita y que lleva años esperando".

PRINCIPALES PROPUESTAS

Entre las principales propuestas del PP, Dívar ha citado poner en marcha el mayor plan de infraestructuras en décadas dotado con 300.000 millones de euros en los próximos 15 años; revertir el "grave deterioro" de las carreteras; desplegar un programa de conservación para los más de 26.000 kilómetros de carreteras estatales, empezando por los tramos con mayor tráfico y más deteriorados.

También habilitarán carriles de adelantamiento seguro dónde sean necesarios y ampliaremos las áreas de descanso y los aparcamientos seguros para transportistas; y el mantenimiento y la seguridad de nuestras infraestructuras será una prioridad en los presupuestos.

"Vamos a conseguir lo que nunca debimos perder, una España que funciona. Nuestras carreteras serán una prioridad. Ese es el cambio necesario, ese el cambio que representa el Partido Popular", ha concluido.