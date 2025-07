Dívar (PP) critica la "falsa polémica" creada por un PSOE "hasta el cuello de corrupción y prostitución"

La vicesecretaria general del PP Aragón califica de "impecable" la actuación del Gobierno de Aragón durante la dana

ZARAGOZA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PP Aragón, Rocío Dívar, considera "absolutamente desafortunadas" las declaraciones de la socialista Manuela Berges en las que ha pedido la dimisión de Azcón por no estar presente en Aragón durante el paso de la dana y las ha achacado a que "el PSOE está tan hasta el cuello de corrupción, prostitución, paradores y saunas que ya no sabe qué excusa encontrar para intentar atacar al Gobierno de Aragón".

Dívar ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación frente a la sede de los populares en la capital aragonesa, donde ha lamentado que el PSOE "utilice" las Emergencias para crear "falsas polémicas".

La dirigente popular considera "impecable" la actuación del Gobierno de Aragón durante este nuevo episodio de tormentas en el que ha defendido que se ha actuado en todo momento "con la máxima diligencia y coordinación":

"Han actuado perfectamente de manera impecable tanto los servicios de emergencias como los servicios de protección civil, que además han ayudado a los afectados y evitando, además, que los daños fueran mayores", ha resaltado.

Por ello, ha recomendado a la secretaria de Organización del PSOE aragonés, Manuela Berges, que "no cree falsos escándalos donde no los hay": "Más le valdría a la señora Berges pedir explicaciones a sus propios jefes en su propio partido sobre la hipocresía de la prostitución, sobre los escándalos de corrupción", he ha instado.