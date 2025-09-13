Los djs Aaron MVP, Patricia Nine y Álex Melero pondrán la Multiusos a bailar en la Fiesta Viral Light del 11 de octubre

Cartel de la Fiesta Viral Light del próximo 11 de octubre en la Sala Multiusos de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor será el punto de encuentro para los jóvenes de la capital aragonesa el próximo 11 de octubre con una nueva edición de la Fiesta Viral Light en la que la música correrá a cargo de los djs Aaron MVP, Patricia Nine y Alex Melero.

Tras la gran acogida del año pasado, regresa en esta ocasión con más actividades para consolidarse como una de las citas imprescindibles para los jóvenes durante las Fiestas del Pilar.

El objetivo de este evento es que las personas de entre 14 y 17 cuenten con una alternativa de ocio saludable que sea atractiva para ellos, con música y actividades adaptadas a sus gustos.

Así, la Fiesta Viral Light, que contará con un aforo de 2.000 personas, se celebrará desde las 19.00 horas y hasta la medianoche con una barra de refrescos sin alcohol y actividades como maquillaje, retos divertidos o dinamizaciones para conocer a gente nueva.

Los encargados de poner ritmo a la fiesta serán Aaron MVP, Patricia Nine (antes conocida como Patiwi) y Alex Melero, tres de los mejores Djs de nuestra ciudad, que además este año actuarán como residentes en el Espacio Zity. Su música inundará la Sala Multiusos con una mezcla de estilos y géneros que no dejarán indiferentes a los asistentes.

Las entradas para la fiesta ya se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio de Zaragoza y a través de la web 'entradas.ibercaja.es'. Con un precio de 5 euros, los más madrugadores podrán conseguir además una gorra de regalo.

La Fiesta Viral Light busca convertirse en una referencia para los más jóvenes como una alternativa saludable de celebrar las Fiestas del Pilar, en un espacio seguro y sin alcohol, pero con la mejor música y actividades divertidas.

Esta iniciativa forma parte del esfuerzo del Ayuntamiento de Zaragoza por promover el entretenimiento de forma responsable, a través de diferentes actividades realizadas durante todo el año.