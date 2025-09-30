El doctor Nicolás Achkar, nuevo director médico de Viamed en Aragón

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doctor Nicolás Achkar Tuglaman ha sido nombrado director médico de Viamed en Aragón. Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y máster universitario en Investigación Médica y en Telemedicina, el doctor Achkar cuenta con amplia experiencia en gestión sanitaria, innovación en salud digital y práctica clínica.

Ha desarrollado su carrera asistencial en el Hospital Viamed Montecanal, centro al que lleva vinculado catorce años, y en urgencias extrahospitalarias, lo que le aporta una sólida visión asistencial, ha informado el grupo sanitario.

Desde 2018 ha sido Director de Telemedicina en Atrys Health, liderando proyectos de salud digital, desarrollo de nuevos servicios médicos, coordinación de redes de especialistas y estrategias para la reducción de listas de espera, tanto en el ámbito público como privado.

Compagina su labor profesional con la docencia universitaria en salud digital y bioingeniería en la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid.

Ha participado en proyectos de investigación en telemedicina, epidemiología cardiovascular y demencias, con publicaciones científicas y reconocimientos en congresos.

Su trayectoria combina experiencia asistencial, visión estratégica e impulso innovador, orientados a mejorar la calidad de la atención, la seguridad del paciente y la eficiencia en la gestión sanitaria.

La incorporación del doctor Achkar a la dirección médica de Viamed en Aragón completa un equipo directivo con sólida trayectoria, formación continuada y capacidad de liderazgo para afrontar los retos presentes y futuros.

Especialmente importante será su papel en Viamed Montecanal, centro que continúa su proceso de transformación hacia un hospital innovador, capaz de ofrecer en un solo lugar todos los servicios que el paciente requiere, con personal altamente cualificado, seguridad en los procesos y centrado en la calidad de la atención.

Este hospital, ubicado en una zona de gran expansión de la ciudad, pretende dar respuesta a la creciente y cada vez más compleja demanda de servicios sanitarios mediante un crecimiento sostenible en servicios, especialistas, mejora de las instalaciones y nuevos recursos.