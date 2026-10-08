El documental 'Un Certamen. 140 años de Jota' abre en Aragón TV la programación de Pilares más jotera

El documental, que conmemora el 140 aniversario del Certamen, ofrece una mirada única a sus grandes momentos y a sus curiosidades más sorprendentes. - CARTV

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aragón TV estrena este viernes (22.55 horas) y sábado (23.30 horas) el documental 'Un Certamen. 140 años de jota'. En dos capítulos de una hora, la producción propone un viaje desde los inicios del Certamen, en 1886, hasta la actualidad, para descubrir los hitos y artistas que han marcado un antes y un después en la gran cita del folclore aragonés.

El documental, que conmemora el 140 aniversario del Certamen, ofrece una mirada única a sus grandes momentos y a sus curiosidades más sorprendentes. Lo hace a través de los testimonios de cantadores, bailadores, músicos y profesionales que hacen posible cada edición. Este viaje se completa con una variada selección de imágenes de archivo que mezclan grabaciones históricas y recientes, artículos de prensa que abarcan más de un siglo y fotografías que transportan al espectador a momentos muy especiales del Certamen y de la historia de la jota aragonesa.

La producción recuerda a grandes maestros como José Oto y Pascuala Perié y se acerca a las nuevas generaciones que representan el futuro de este evento. También recorre los diferentes espacios que han acogido el Certamen a lo largo de su historia y repasa la trayectoria de los artistas más laureados.

Además, el documental se adentra en lo que ocurre lejos de los focos: cómo se preparan física y psicológicamente los participantes, cómo se organiza un evento de esta magnitud y cómo cambia la vida de quienes suben a ese escenario.

Este documental abre la programación especial de Fiestas del Pilar de Aragón TV dedicada a la Jota, que tendrá su siguiente cita el domingo 11 de octubre. Por primera vez se emitirá en directo, de 18.00 a 20.00 horas, el espectáculo de las Jotas de la plaza del Pilar, con La Fiera y El Royo del Rabal.

Esa misma noche, se estrena la quinta temporada del programa 'Jotalent' (21.30 horas), con Juanjo Bona como invitado especial de la primera gala. Dieciséis concursantes, de diferentes edades y procedencias, competirán para mostrar que son capaces de enfrentarse a la Jota y a cualquier otro estilo que les proponga el programa.

La semana próxima, desde el martes y hasta el sábado (18.00 horas), la cadena irá ofreciendo las actuaciones de los diferentes grupos que durante las fiestas irán actuando ante el público en el escenario de la plaza del Pilar.

Las semifinales y finales del Certamen Oficial de Jota La jota aragonesa será protagonista de las noches de Aragón TV durante toda la semana con 'Extraordinarios. Pasión por la jota', que ofrecerá las semifinales y finales del Certamen Oficial de Jota Aragonesa.

La programación comenzará el lunes a las 23.40 horas con la primera parte de las semifinales del Premio Ordinario. El martes y el miércoles, a las 23.00 horas, se emitirán la segunda y tercera parte, respectivamente. El jueves, a las 22.50 horas, llegará la Final del Premio Ordinario.

El viernes, a las 22.50 horas, será el turno de la final de las categorías Benjamín, Infantil y Juvenil, mientras que el sábado, a las 22.20 horas, se ofrecerá la final de la categoría Extraordinario, una de las citas más esperadas del certamen.

LAS ESCUELAS DE JOTA, EN EXCLUSIVA EN ARAGÓN PLAY

A toda esta cobertura jotera se suma una de las principales novedades de Aragón Play. Los días 13 y 17 de octubre, la plataforma ofrecerá por primera vez, en directo y en exclusiva, las actuaciones de las Escuelas de Jota, ampliando así la ventana de difusión para las nuevas generaciones del folclore aragonés.

Toda la programación especial de las Fiestas del Pilar podrá seguirse en directo y disfrutarse a la carta a través de Aragón TV y Aragón Play, la plataforma digital de la radiotelevisión aragonesa, disponible en la web www.aragonplay.es, en la aplicación gratuita para dispositivos móviles y, desde este año, también en su nueva aplicación para televisores Smart TV.