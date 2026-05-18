El documental "Pasión por Goya" vincula al pintor con Ives Saint Laurent y se podrá ver en enero en 30 países

Equipo del rodaje del documental "Pasión por Goya" - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Pasión por Goya' se rueda estos días en Zaragoza, donde el pintor vivió su infancia y juventud, y el hilo conductor es un cuadro de un niño zaragozano llamado, Luis María, realizado por el pintor y que lo enlaza con el gran diseñador francés, Yves Saint Laurent, una colección de alta costura y un perfume reconocido a nivel internacional.

La directora del documental Iryna Melnyk Novak, ha explicado que 'Pasión por Goya' tiene Zaragoza como su localización "clave" del plan de rodaje porque esta ciudad ya lo fue para el pintor de Fuendetodos, quien "jamás ha dejado de ser un zaragozano", ha que en la capital aragonesa vivió hasta los 29 años y, por otra parte, documental porque una buena parte de la tercera historia del documental está vinculado con el diseñador francés de alta costura.

Precisamente, este documental investiga tres historias misteriosas vinculadas a cuadros de Francisco de Goya que investiga un periodista.

Durante la mañana de este lunes se ha rodado un momento de la primera historia cuando un periodista aragonés que investiga una historia vinculada con un cuadro de Goya que de repente desaparece sin dejar rastro hace cinco años.

El periodista se traslada de Zaragoza a Madrid para seguir su trabajo, y "para dar toda la riqueza" a esa investigación se ha contado con el Grupo Goyesco que ha participado en el rodaje que se ha filmado en un paso de peatones entre la plaza del Pilar y la calle Don Jaime I.

El documental se editará en dos formatos, uno de tamaño de largometraje, de 90 minutos duración; y el otro en formato más reducido de 52 minutos para las televisiones.

OTRAS LOCALIZACIONES

"Tenemos firmado el contrato de distribución internacional y tenemos unas altas esperanzas de poder contar con 30 países que están interesados en ese documental porque me parece que en España apreciamos mucho a Goya, pero a nivel internacional es una figura clave en la pintura internacional y están esperando ese documental con muchas ganas", ha relatado Iryna Melnyk.

En el documental se investigan tres historias ocultas de tres cuadros de Goya y el equipo de rodaje se desplaza donde tuvo lugar la historia vinculada con cada cuadro.

Así, ha avanzado que han grabado en Madrid, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y estos días están en Zaragoza. A principios de junio se desplazarán a Marrakech (Maruecos) para grabar en el Museo de Yves Saint Laurent con entrevistas al director de este espacio y los especialistas que explicarán ese vínculo entre Goya e Yves Saint Laurent, porque este vínculo "es muy fuerte y muy bonito", aunque no ha querido avanzar más. Posteriormente, se trasladarán a París para rodar en el Museo de Louvre y finalmente en la National Gallery de Londres.

El plan de producción previsto les llevará a terminar el rodaje en junio de este año y a primeros de enero confían en tener la primera copia.

Iryna Melnyk ha contado que este proyecto se empieza a gestionar hace dos años cuando mantienen la primera reunión con la consejera municipal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, a quien ha agradecido las facilidades para poder hacer este rodaje "súper difícil" porque hay muchísimas localizaciones y una "tarea de dificultad gigantesca". "Nos estamos sintiendo en Zaragoza muy queridos y muy cuidados por el apoyo que nos da el ayuntamiento a todos los niveles", ha destacado.

IMPACTO E INDUSTRIA

La consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha comentado que desde que en 2021 se pone en marcha la Film Office, el Ayuntamiento de Zaragoza, aparte de crear una ordenanza de rodajes, ha fomentando la creación del séptimo arte en la ciudad.

En declaraciones a los medios de comunicación, Fernández ha informado de que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se gestiona exclusivamente el rodaje en equipamientos y en la ciudad, en suelo municipal. Desde 2021 se han realizado más de 750 expedientes de rodaje, con un crecimiento exponencial que han supuesto más de 6 millones de euros de impacto económico, tanto directo como indirecto en la ciudad.

"La apuesta de Zaragoza por que seamos una ciudad de cine es claramente decisiva desde hace muchos años", ha enfatizado Sara Fernández, para recordar que comienza con la atracción de rodajes y se ha dado un "salto cualitativo" con el impulso al proyecto Distrito 7 en la antigua fábrica de ascensores Giesa, en Las Fuentes, que se convertirá en un "epicentro del audiovisual".

Este nuevo equipamiento permitirá que además de los rodajes en la ciudad, todas las tareas de producción y de postproducción, el circuito completo de un audiovisual, se puedan hacer en Zaragoza con esas instalaciones de "primera calidad", que implica no solo impacto económico, que "es muy importante", sino que se generar un sector profesional que se puede consolidar en Zaragoza.

"Tenemos --ha elogiado-- un gran talento en el sector audiovisual, tanto en la parte más técnica como más artística y el poder tener unas instalaciones como Distrito 7 supone que ese sector se podrá aposentar, crecer y se complementará con la formación para que Zaragoza, más que nunca, sea una ciudad de cine".

SEGUIR CRECIENDO

La responsable de la Zaragoza Film Office, Adriana Oliveros, ha indicado que para este año, de momento, hay 52 expedientes contabilizados y ha defendido que son importantes tanto las cifras de rodajes como las de impacto económico, junto con todos los proyectos en los que se trabaja y que forman parte de un plan estratégico de internacionalización.

Al respecto, ha citado el último rodaje que ha tenido lugar a principios de mayo en la zona de la Expo con un equipo de más de 200 personas durante varias semanas que generan un "impacto importante" o el año pasado con rodajes de series internacionales y otras filmaciones con Disney y otras plataformas.

Oliveros ha apostado por "seguir creciendo" y conectar el sector audiovisual con las empresas y los jóvenes talentos, que son el aliciente para seguir trabajando.

Ha concluido al señalar que el impacto del audiovisual "va mucho más allá de los datos directos", ya que el estudio elaborado por Olsberg SPI para Spain Film Commission concluye que por cada euro invertido mediante incentivos fiscales se generan nueve euros adicionales en la economía.

Es una cadena de actividad que se extiende a hoteles, restaurantes, transporte, comercio, proveedores técnicos y servicios auxiliares, además del valor reputacional que supone situar a Zaragoza en el mapa internacional de la producción audiovisual.