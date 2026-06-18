'Un domingo en el museo' busca fidelizar al público con nuevas actividades vinculadas a las artes escénicas

Presentación del programa "Un domingo en el museo", en el Teatro Romano - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Un domingo en el museo' continúa su segunda fase en el último tramo del año, de julio a diciembre, con actividades gratuitas relacionadas con las distintas artes escénicas que buscan fidelizar al público, afianzando a los más jóvenes, que son un segmento de la población especialmente partícipe de esta iniciativa, y captar nuevos usuarios.

Mas de la mitad de las visitas a los museos municipales, el 58 por ciento, se concentran en estos primeros domingos de cada mes porque la entrada es gratuita --aunque el bono de la ruta de los museos zaragozanos es de 7 euros-- y porque ofrece una programación que capta la curiosidad e interés de los asistentes.

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández, ha presentado la programación del segundo semestre, acompañada del técnico de museos, Vicente Simón.

En rueda de prensa en el Teatro Romano, Sara Fernández, ha explicado que ese uno de los proyectos "un poco longevo porque ha alcanzado la mayoría de edad" y se ha convertido en un referente de la dinamización de los museos, en este caso, de la ruta Caesaraugusta, porque todavía está cerrado por obras, durante unos meses, el Museo Pablo Gargallo.

Fernández ha subrayado que es uno de los proyectos "más exitosos" porque la respuesta del público "sigue siendo abrumadora". El primer domingo de cada mes la entrada a los museos municipales es gratuita, pero además hay una programación especial, en este caso relacionada con las artes escénicas.

DIFUNDIR EL PATRIMONIO

"El equipazo que hay en el área de Museos siempre logra traer diferentes disciplinas artísticas, diferentes actividades, muchas veces no tienen nada que ver con el entorno, el foro o con el teatro con el que se realiza, pero realmente luego acabas descubriendo que siempre tiene un vínculo", ha elogiado.

Son talleres, actividades participativas completamente diferentes entre ellas y permiten que los museos, "aparte de ser esos contenedores de nuestro patrimonio maravilloso que hay que seguir divulgando porque es patrimonio de todos y es muy importante especialmente por los zaragozanos saber de dónde venimos, pero con esta iniciativa se convierten en escenarios de diferentes eventos culturales", ha defendido.

El técnico de Museos, Vicente Simón ha contado que 'Un Domingo en el Museo' plantea dos objetivos. Uno de ellos es tratar de seguir atrayendo a personas al patrimonio a través de esta vinculación con diferentes disciplinas artísticas. "Se busca, sobre todo, fidelizar a todas las personas de Zaragoza que vuelvan a revisitar nuestros museos a través de actividades que generen nuevas inquietudes culturales pero sobre todo que vuelvan a vincularse también con el patrimonio que atesoramos en todos nuestros museos".

El otro objetivo es dar voz a los artistas locales de la ciudad porque es "importantísimo" que los museos también se conviertan en un espacio cultural inevitable dentro de la agenda cultural para los fines de semana de todos los zaragozanos y eso tiene que ser también de la mano de los "grandes artistas y de la gran efervescente artística que hay en Zaragoza".

PERFIL

Por eso, el programa 'Un domingo en el Museo' trata de aunar estos dos polos. Vicente Simón ha detallado que el público proceden principalmente de Zaragoza, lo cual es "una forma de volver a fidelizar al público zaragozano". A pesar de que la colección es permanente, se trata de generar siempre actividades nuevas para volver a encontrar en los museos.

El perfil es un público familiar fundamentalmente, familias acompañados de niños y público juvenil también, ha detallado. "Tenemos una deuda siempre con el público juvenil que tratamos a través de diferentes proyectos como 'Rompe Puertas', pero también a través de estas actividades el público joven es siempre muy permeable a todo tipo de actividades artísticas y les encantan".

Más allá del perfil general, que suele ser femenino, de una juventud madura alrededor de los 40, 50 años, predomina el público familiar, de Zaragoza y juvenil", ha precisado.

Este perfil ayuda a los técnicos a corroborar que la estrategia que siguen ese "buena" porque son públicos que, a veces, sobre todo especialmente con los jóvenes "están más alejados de los museos, pero con todos estos proyectos hay un alza muy importante en ese segmento de la población a lo que ayuda la gratuidad, por supuesto", aunque el precio de la entrada es ya de por sí muy accesible.

PROGRAMACIÓN

Bajo el lema 'Artes escénicas en el Museo', el segundo semestre de la programación propone experiencias participativas, teatro, música, performance, mediación artística y circo contemporáneo, acercando nuevas formas de interpretar y vivir el patrimonio cultural.

La programación comenzará el domingo 5 de julio en el Museo del Teatro de Caesaraugusta con 'Bailando los cuadros, pintando la música', una actividad de mediación y taller a cargo del Colectivo Noray, que invitará al público infantil y familiar a explorar el diálogo entre la pintura, la música y el movimiento a través de la creatividad y la experimentación.

El domingo 2 de agosto, el Museo del Foro de Caesaraugusta acogerá el concierto 'Del Barroco al Pop', interpretado por Cristian Baquero, un recorrido musical a través de distintas épocas y estilos con el piano como hilo conductor, desde Bach o Chopin hasta bandas sonoras y temas populares de grupos como The Beatles o Queen.

La programación continuará el domingo 6 de septiembre con 'El busto es nuestro', un espectáculo de improvisación teatral y musical producido por Teatro Indigesto y Al Tran Tran en el Museo del Teatro de Caesaraugusta, donde el público tendrá un papel activo en la construcción de las historias inspiradas en las piezas del museo.

El domingo 4 de octubre, el Museo del Foro de Caesaraugusta será escenario de 'PUTICULUM. Vertederos milenarios', una performance de Alberto Monreal y Sara del Pilar que reflexiona sobre la acumulación de materia, afectos y creencias desde una mirada contemporánea inspirada en la Antigua Roma. La actividad está recomendada para mayores de 12 años.

En noviembre, el domingo 1, llegará 'Mundus Cereris: La puerta entre dos mundos', una propuesta de Marian Recaj --Fun Fam-- en torno a los rituales funerarios romanos, donde los asistentes podrán participar activamente en una experiencia inmersiva vinculada a la memoria y el patrimonio histórico.

El ciclo concluirá el domingo 6 de diciembre con 'El arte de romperse', una propuesta de circo contemporáneo de la compañía D'Click, que establecerá un diálogo entre el lenguaje circense y el museo a través de una representación sobre la fragilidad, el movimiento y lo inesperado.

HASTA COMPLETAR AFORO

Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo y buscan acercar el patrimonio cultural municipal a nuevos públicos mediante experiencias participativas, creativas y accesibles.

Con esta nueva edición, 'Un domingo en el Museo' reafirma su apuesta por una cultura abierta, cercana e intergeneracional, haciendo de los museos espacios vivos donde el patrimonio dialoga con las artes contemporáneas y la ciudadanía.

Se puede acceder a más información en la web 'https://www.zaragoza.es/sede/portal/cultura/un-domingo-en-el...'.