DONTE GROUP incorpora una nueva clínica Maex de salud dental en Huesca

HUESCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

MAEX, sello líder en excelencia dental de DONTE GROUP,anuncia la incorporación de una nueva clínica en Huesca a su marca. MAEX Dotu Salud Dental, como el resto de los centros MAEX, representa un nuevo estándar en odontología, combinando más de 30 años de experiencia con tecnología de última generación y un equipo altamente cualificado.

Sobre la reciente incorporación, Javier Martín, CEO de DONTE GROUP, Javier Martín, señala que "este paso refleja nuestra apuesta por la excelencia y nuestro compromiso de acercar una atención dental de calidad a más personas. En las últimas semanas hemos anunciado la integración de tres nuevas clínicas, dos en Madrid y una tercera en Murcia, y ahora lo hacemos en Huesca, reafirmando así nuestro objetivo de contar con al menos 50 centros distribuidos por toda España".

Con esta clínica, MAEX suma un total de dieciséis centros en el país, lo que destaca su rápido crecimiento y evolución. Al igual que las ya operativas en Málaga, Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, San Sebastián, Bilbao, Alicante, Ibiza, Vigo, Pontevedra, Sevilla, Madrid, Murcia y Vitoria, la clínica de Huesca destaca por sus tratamientos personalizados, el uso de técnicas y tecnologías de vanguardia, y un equipo altamente cualificado, encabezado por la doctora. Lucía Álvarez Bernad, especialista en implantología y periodoncia.

La doctora Álvarez Bernad ha manifestado lo siguiente: "Me ilusiona comenzar esta nueva etapa como parte de la familia MAEX. Estoy convencida de que nuestra incorporación será muy enriquecedora para ambas partes. Contamos con un equipo altamente cualificado y con tecnología de última generación, que nos permitirá ofrecer tratamientos personalizados y de máxima calidad. Confío en que, juntos, podremos contribuir a mejorar la salud bucodental de muchos oscenses".

Añade que "formar parte de MAEX nos da acceso a mayores recursos y tecnología, lo que se traducirá en una mejor atención para nuestros pacientes. Se trata de un paso más en nuestra trayectoria y una nueva oportunidad para seguir creciendo, manteniendo el trato cercano y la calidad que nos caracteriza".

UNA CLÍNICA DE VANGUARDIA

MAEX Dotu Salud Dental está ubicada en pleno centro de Huesca, en la Plaza Concepción Arenal, 2, lo que la convierte en una clínica de fácil acceso para los residentes de la ciudad. Dispone de acceso adaptado para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas y está bien conectada mediante transporte público, gracias a las líneas de autobús C1 y C3, así como su cercanía a la Estación Intermodal y a la Estación de tren de Huesca.

Sus instalaciones, modernas y amplias están equipadas con las tecnologías más avanzadas, lo que permite a la clínica estar a la altura de las más prestigiosas clínicas dentales de España. Entre ellas, un escáner 3D para diagnósticos precisos, sistemas de impresión digital, lo que permite la realización de diferentes tratamientos odontológicos con mayor precisión y rapidez. Asimismo, cuenta con una sala de esterilización con sistemas de alta higiene y un estudio fotográfico para documentar casos clínicos.

Cada espacio dentro de la clínica ha sido diseñado para ofrecer comodidad y seguridad a los pacientes, así como un entorno laboral saludable. En este sentido, la clínica se distingue por mantener un equipo estable y en continua formación, evitando la rotación de personal para garantizar una atención coherente y de confianza. Por último, en cuanto a tratamientos, su oferta es variada e incluye: Odontología Estética, Implantología Avanzada, Ortodoncia, Prótesis, Periodoncia, Endodoncia, Cirugía y Odontopediatría.