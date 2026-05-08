Dos detenidos por falsificar recetas en 13 farmacias de las provincias de Huesca y Lérida

HUESCA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Barbastro y Binéfar (Huesca) ha detenido a dos personas como supuestas autoras de 48 delitos de falsedad documental y otros tantos de usurpación de estado civil ocurridos en 13 farmacias de las provincias de Huesca y Lérida, ha informado la Comandancia de Huesca. El titular del Juzgado de Instancia número 1 de Monzón les ha puesto en libertad con cargos.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de marzo, a cargo del Equipo 'Roca' de Barbastro, después de que el titular de una farmacia de la comarca altoaragonesa de La Litera denunciara que una persona había accedido a su establecimiento en varias ocasiones con recetas de dudosa procedencia para que le dispensaran un fármaco cuyo principio activo es el Zolpidem, una sustancia sedante.

El Equipo 'Roca' determinó que todas las recetas seguían el mismo patrón y que estaban confeccionadas de forma fraudulenta, usurpando los datos de un médico colegiado en Madrid.

Agentes de Barbastro detuvieron 'in fraganti' a dos personas en el momento de cometer el delito en una farmacia de Binéfar (Huesca), interviniéndoles 30 comprimidos del fármaco mencionado.

Estas dos personas, un hombre y una mujer de 22 y 46 años y residentes en la provincia de Lérida, se desplazaban a diferentes localidades del Alto Aragón y tras la adquisición del fármaco, regresaban a su localidad de origen.

La Benemérita pudo atribuir un total de 8 dispensaciones de este medicamento en cinco farmacias de las comarcas del Cinca Medio y La Litera, en la provincia de Huesca, y otras 40 dispensaciones en ocho farmacias de la ciudad de Lérida y otras localidades de las comarcas del Segriá y La Noguera, en la provincia de Lérida.