Dos estudiantes zaragozanos reciben una beca de 'la Caixa' para cursar estudios de posgrado en el extranjero

Publicado 29/05/2019 19:05:37 CET

ZARAGOZA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades los Reyes de España han presidido este martes en el CaixaForum Madrid la entrega de las becas de 'la Caixa' a 120 candidatos seleccionados en la convocatoria de 2018 para cursar estudios de posgrado en el extranjero, entre los que se encuentran dos estudiantes zaragozanos, Gonzalo Alonso Álvarez y Elena Torres Aguilar.

El acto también ha contado con la asistencia de la ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España en funciones, Isabel Celaá; el presidente de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Isidro Fainé, y el director general de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Jaume Giró.

Se trata de la trigesimoséptima edición del programa de becas, en el que los estudiantes han sido elegidos en régimen de concurrencia competitiva y han obtenido admisiones en las mejores universidades del mundo, ha informado 'la Caixa' en una nota de prensa.

El zaragozano Gonzalo Alonso Álvarez ha obtenido una beca para un doctorado en Física Teórica en la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Alemania). Nacido en Zaragoza 1992 y graduado en Física y en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza, ha ampliado su formación con estancias de investigación en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, en el Consejo Europeo de Investigación Nuclear (CERN) y en el Instituto de Astrofísica de Canarias.

También tiene un máster Advanced Study (Part III of the Mathematical Tripos) por la University of Cambridge y actualmente colabora con en el Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC de Madrid y con la University of Washington.

Por su parte, Elena Torres Aguilar cursa un doctorado en Economía en la Universidad de Princeton (Estados Unidos). Nacida en Zaragoza en 1992, es graduada en Administración y Dirección de Empresas y Economía por la Universidad de Zaragoza.

Ha completado su formación con un máster en Análisis Económico Especializado (Programa de Economía de Políticas Públicas) por la Barcelona Graduate School of Economics y con un máster en Economía por la Universitat Autònoma de Barcelona. Su investigación se centra en la economía impositiva, fundamentalmente dentro del ámbito de la macroeconomía.

BECADOS

La edad media de los becarios de esta trigesimoséptima edición del programa de becas 'la Caixa' es de 26,08 años, y por sexos, el 45 por ciento son mujeres y el 55 por ciento son hombres. Asimismo, se han concedido ayudas a candidatos de 25 disciplinas distintas.

Las más representadas han sido las ingenierías y tecnologías (32), economía y empresa (14), ciencias médicas y de la salud (11), relaciones internacionales (8), ciencias de la vida (6), artes visuales (5), derecho (5) y física (5).

Por tipología de estudios, 83 alumnos han recibido una beca para cursar un máster, 31 para un doctorado y 6 para una estancia de investigación. Con respecto a la procedencia de los becarios, son de 34 provincias españolas y cuatro países extranjeros --Estados Unidos, Venezuela, Grecia y Perú--.

Barcelona y Madrid, con 32 y 20 becarios, respectivamente, encabezan la lista de provincias con mayor número de estudiantes, seguidas por Valencia (5), Asturias (4), Lleida (4), Sevilla (4) y Vizcaya (4).