Dos gigantes de los Marqueses de Linares llegan a esta ciudad jienense desde Calatayud

El artista bilbilitano José María Sánchez, en su taller. - AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

CALATAYUD (ZARAGOZA), 27 (EUROPA PRESS)

Las ciudades de Calatayud (Zaragoza) y Linares (Jaén) vuelven a estrechar lazos a raíz de dos personajes que ayudaron a estas poblaciones a finales del siglo XIX, José de Muga y Reolid, y Raimunda de Osorio y Ortega, Marqueses de Linares, y lo harán con la llegada de dos gigantes, creados por el artista bilbilitano José María Sánchez, que desfilarán por las calles linarenses este viernes, 28 de agosto, con motivo de la fiesta de San Agustín.

Los gigantes serán porteados y bailarán con el sonido de las dulzainas del Grupo AJB, que desplazada a ocho miembros hasta la ciudad andaluza. "Me han dado total libertad y les trasmití que tuvieran confianza que iban a quedar muy bonitos", ha dicho el artista.

En Linares, todavía no conocen a las nuevas figuras, que se presentarán en sociedad en el día grande de sus fiestas patronales, cuando saldrán por las calles junto a los Reyes de la Baraja, que son los dos gigantes tradicionales de la ciudad.

LOS MARQUESES DE LINARES

José de Muga y Reolid, y Raimunda de Osorio y Ortega, conocidos por ser los Marqueses de Linares, formaron un matrimonio destacado en la burguesía madrileña. El primero era un acaudalado industrial gracias al desarrollo del ferrocarril y el amtrimonio recibió el título nobiliario del rey Amadeo de Saboya en 1872.

Raimunda había conocido en su infancia lo que era necesitar ayuda, lo que hizo que a lo largo de su vida fueran numerosos los gestos de beneficencia de la pareja.

De Linares recibieron el nombre de su título, y allí construyeron un hospital y una capilla donde sus restos descansan y donde quedaron parte de sus bienes.

A la comarca de Calatayud venían a "tomar las aguas", como se llamaba entonces al turismo termal. Su estancia en Paracuellos de Jiloca y Alhama les acercaron a la localidad bilbilitana, y los representantes municipales solicitaron y recibieron donaciones para las obras sociales y de otro tipo que hacían falta en la ciudad.

Aquella generosidad se reconoció dedicándoles el que luego fue paseo Cortes de Aragón, haciendo a Raimunda Hija Adoptiva, entregándoles las bandas azules que llevaba la Corporación municipal, y perpetuándolos en dos gigantes.

Estas piezas históricamente procesionaban en la fiesta del Corpus Christi, aunque sus salidas en los territorios de la Corona de Aragón se fueron haciendo habituales en otras celebraciones de las localidades.

RECUPERADOS EN 2014

En 2014, los marqueses de Linares se unieron a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos bilbilitana y, el año pasado, viajaron por primera vez a la ciudad jienense.

La alcaldesa de la ciudad minera, María Auxiliadora del Olmo Ruíz, propuso al alcalde bilbilitano, Jose Manuel Aranda que, dada la relación de los dos municipios con esta pareja, se pudieran acercar y unir en las fiestas que allí celebran en honor a San Agustín. De aquel primer encuentro surgió el encargo de replicar a los Marqueses de Linares.

Artesanía JM Sanchez se puso manos a la obra y ha creado estas dos figuras de 3,50 metros de altura. Para los ropajes, se ha inspirado en dos cuadros del Museo del Prado que retratan al matrimonio, mientras que para los rostros han usado las esculturas que están en el paseo de Calatayud junto al hospital que mandaron levantar.

Como acostumbran en algunos lugares donde no existen los voluntarios y porteadores, la dos figuras que van hacía Linares llevarán ruedas.

Aranda ha compartido un tiempo con Sánchez, y con Braulio Gracia, miembros del Grupo Cultural AJB, para el que el primer edil ha tenido palabras de elogio y de agradecimiento por la gran labor que desarrollan en Calatayud.

"No sólo sacando la comparsa, también abriendo la Casa-Museo de los Cabezudos, acompañando a las Corporación cuando sale formada como tal con los Timbales y Maceros, y repasando y cuidando este patrimonio antiguo y simpático, y que forma parte de los recuerdos de muchas generaciones y de momentos alegres de nuestra localidad", han destacado desde el Consistorio bilbilitano.

"Sus cincuenta miembros viven y disfrutan cada salida y cada actividad en la que participan por toda España, llevando el nombre de Calatayud como una ciudad que cuida esta parte de su memoria colectiva y festiva", han añadido.

UN ARTESANO ÚNICO EN ARAGÓN

Una vieja foto de la comparsa bilbilitana en la portada de San Pedro de los Francos, tomada un jueves de Corpus Christi, puso sobre la pista de la existencia de los dos gigantes de los marqueses que ya no existían. Esa instantánea animó a volver a crearlos y ahora en ellos se han vuelto a fijar desde Linares.

Sánchez se dedica profesionalmente a realizar gigantes, cabezudos y otras figuras que le encargan de Aragón mayoritariamente, pero no solamente.

De su taller en Terrer han salido una docena de grandes figuras para Haro o Fuentes de Ebro y decenas de cabezudos que son más populares y frecuentes de ver.

Este artesano y apasionado de estas figuras festivas y tan queridas por niños y grandes, las personaliza, y se documenta antes de empezar a moldear, para que cada una tenga un gesto, una pose o alguna característica que la haga únicas.

Una vez que tiene claro cómo ha de ser prepara el busto en arcilla, luego en escayola, sigue con las manos y define también cómo ha de ser la indumentaria.