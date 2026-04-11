Dos investigados por abandonar cuatro cachorros de perro en un contenedor de basura en Cortes (Navarra)

Los cuatro cachorros rescatados. - POLICÍA FORAL

La protectora de animales 'Salvando Huellas Huesca' localizó una familia de acogida en la capital oscense para las cuatro crías

PAMPLONA/HUESCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes adscritos al Grupo de Investigación Medioambiental (GRIM) de Policía Foral de la comisaría de Tudela han abierto recientemente diligencias penales a un hombre y una mujer, de 58 y 48 años, respectivamente, por el abandono de cuatro cachorros de perro en la localidad de Cortes.

Según explican desde el cuerpo autonómico, el pasado mes de febrero tres vecinos que paseaban de noche por la localidad escucharon unos tenues aullidos que salían de un contenedor de basuras, rescatando de su interior una bolsa de plástico cerrada y con cuatro cachorros en su interior. Con los enseres y el alimento necesario que adquirieron esa misma noche en un centro veterinario acogieron a las cuatro crías.

La noticia rápidamente corrió por redes sociales y medios escritos, publicitada además por el Ayuntamiento de Cortes con el fin de concienciar a la ciudadanía. Finalmente, gracias a la protectora de animales Salvando Huellas de Huesca, se localizó una familia de acogida en la capital oscense que se hizo cargo de los cuatro cachorros.

Policía Foral ha podido comprobar el buen estado de salud de los cuatro cachorros y ha hecho un llamamiento a la concienciación ciudadana sobre el "cuidado responsable" de los animales, recordando que el delito de abandono animal viene recogido en el artículo 340 ter del Código Penal, castigando el abandono de animales vertebrados bajo responsabilidad humana en condiciones que pueda peligrar su vida o integridad.

Asimismo, ha agradecido la colaboración ciudadana que ha facilitado que las diligencias de este caso hayan podido ser remitidas al Juzgado de Instrucción de Tudela y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Navarra.