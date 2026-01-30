La DPH mejorará más de 1.800 kilómetros de caminos rurales entre 2025 y 2026 con una inversión de 6,5 millones

El presidente de la DPH, Isaac Claver, junto a un agricultor. - DIPUTACÓN DE HUESCA

HUESCA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha firmado el decreto que activa la segunda fase del Plan de Caminos, una convocatoria con la que se continuará impulsando la mejora de infraestructuras esenciales para el medio rural y que destinará más de 6,5 millones de euros a la adecuación y mejora de caminos rurales durante 2025 y 2026.

El objetivo es facilitar el trabajo diario de agricultores y ganaderos, mejorar la conectividad entre explotaciones y núcleos de población, y reforzar la competitividad del sector agroalimentario altoaragonés.

"El medio rural necesita hechos, no palabras. Este Plan de Caminos es una herramienta útil, directa y pensada para quienes trabajan la tierra y cuidan el territorio cada día", ha señalado Claver.

El Plan de Caminos de la Diputación, enmarcado en el compromiso de la institución con el medio rural y el sector agrícola y ganadero, ha tenido una respuesta masiva por parte de los ayuntamientos. En la primera fase, prácticamente todos los municipios han solicitado financiación para mejorar sus caminos vecinales, confirmando que se trata de una medida necesaria y largamente demandada.

Con la dotación correspondiente a 2025, se están ejecutando 200 actuaciones que van a suponer acondicionar aproximadamente 1.000 kilómetros de caminos en toda la provincia. Ahora, con la firma del decreto y la apertura de plazo, se pone en marcha la segunda fase, dotada con otros 3 millones de euros, con la que, como poco, se prevé actuar sobre 800 kilómetros adicionales.

MÁS DE 6,5 MILLONES

En total, la Diputación Provincial de Huesca invertirá 6.530.000 euros en esta línea de actuación: 6 millones de euros correspondientes al Plan de Caminos y 530.000 euros procedentes de solicitudes municipales para caminos dentro de la Línea 1 del Plan Impulso, de libre elección de actuaciones.

Esta inversión refuerza la capacidad de los municipios para actuar sobre una infraestructura clave para el territorio: los caminos rurales, fundamentales no solo para la agricultura y la ganadería, sino también para el acceso a servicios, la prevención de incidencias y la actividad económica ligada al medio rural.

Con este plan, la Diputación de Huesca reafirma su compromiso con la provincia real: la que produce, la que trabaja y la que sostiene el territorio.