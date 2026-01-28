La DPT pedirá ayuda al 2% Cultural del Ministerio de Vivienda para financiar la ampliación del Museo de Teruel

La Diputación de Teruel ha celebrado sesión plenaria. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Teruel (DPT) concurrirá a la convocatoria de ayudas del Programa del 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la ejecución del proyecto de ampliación del Museo Provincial de Teruel en la Casa-Palacio del Marqués de Tosos y los solares adyacentes. En el pleno de enero se han aprobado los compromisos de gastos de carácter plurianual, paso previo necesario para poder presentar las solicitudes.

El proyecto de ampliación del Museo de Teruel es una actuación de carácter estratégico que persigue la recuperación y puesta en valor de la Casa-Palacio del Marqués de Todos, que es Bien de Interés Cultural (BIC), así como la expansión de la infraestructura cultural de la provincia mediante la ampliación del Museo Provincial.

El presupuesto de dicha obra asciende a 13.973.929,94. En la solicitud se planteará una financiación con participación tanto de la Diputación de Teruel como del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, desde 2027 hasta 2029.

La moción se ha presentado con carácter de urgencia dado que la presentación de las solicitudes ante el Ministerio hay que realizarla antes del 18 de febrero, y era necesario aprobar en el pleno el documento de disponibilidad de crédito por parte de la institución provincial al tratarse de una inversión plurianual.

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, ha explicado que a esta convocatoria se van a solicitar un total de 8,5 millones de euros, que se sumarían a los 4 millones con los que cuenta la institución para este proyecto, procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel de dos anualidades y 1,3 millones aportaría la DPT.

En todo caso, ha afirmado que la ejecución del proyecto no está condicionada a la concesión de estas ayudas. Además, en la sesión plenaria de este martes se han debatido un total de siete propuestas presentadas por Teruel Existe, el PSOE y el PP, que han abordado temas de educación, sanidad, financiación y el Tratado de la UE con Mercosur, entre otros temas.

SIETE PROPUESTAS

La primera proposición, de Teruel Existe, pedía instar a la no aplicación provisional del Acuerdo Interino (ITA) del Tratado UE-Mercosur y a la salvaguarda de los productores y consumidores europeos. Ha salido adelante con el apoyo de Teruel Existe, PAR y PP y los votos en contra del PSOE.

La siguiente, también de Teruel Existe, buscaba el apoyo de los grupos para rechazar nuevos modelos de financiación económica que perjudiquen a la provincia de Teruel y proponer uno que promueva el reequilibrio territorial. No ha salido adelante con los votos en contra de PP, PAR, PSOE y solo a favor de Teruel Existe.

A continuación se ha debatido la otra moción sobre financiación autonómica del pleno, que en este caso presentaba el PP, que ha salido adelante con los votos a favor de Teruel Existe, el PP y el PAR, y en contra del PSOE.

La siguiente propuesta, del PSOE, se ha presentado en defensa de la educación pública y gratuita en etapas no obligatorias y contra la privatización mediante consorcios. Ha sido rechazada con los votos en contra de PP y PAR y los votos a favor de Teruel Existe y PSOE.

Después, se ha debatido otra propuesta del PSOE para el rechazo de la externalización de servicios sanitarios esenciales mediante fórmulas de privatización encubierta, que ha sido rechazada con los votos en contra del PP y el PAR, y los votos a favor de PSOE y Teruel Existe.

También el PSOE ha traído otra moción sobre la gratuidad del transporte para garantizar el acceso a la atención sanitaria en el medio rural, que no ha salido adelante porque solo ha contado con el apoyo de los diputados socialistas.

Además, se ha debatido la propuesta del PP para la defensa de la inversión estatal, el mantenimiento del 92% de financiación y recuperación de fondos no ejecutados del Centro de Innovación Territorial (CIT), ha podido ser aprobado con los votos a favor del Partido Popular y Partido Aragonés, el Partido Socialista y Teruel Existe han votado en contra.