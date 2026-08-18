La DPT prevé estabilizar su plantilla de bomberos funcionarios hasta alcanzar los 40 efectivos

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TERUEL 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste, ha destacado este martes el esfuerzo realizado por la institución para reforzar la plantilla de bomberos provinciales y ha señalado que el objetivo es estabilizarla hasta alcanzar los 40 bomberos funcionarios. Juste ha realizado estas declaraciones coincidiendo con el inicio de la huelga indefinida convocada por los sindicatos de los bomberos forestales de SARGA.

El presidente de la institución provincial ha comenzado mostrando su respeto al derecho de los bomberos a secundar la movilización y ha asegurado que la Diputación mantiene su voluntad de diálogo. "Queremos reconocer evidentemente el derecho a huelga, el mayor respeto en este sentido y la máxima colaboración y voluntad de llegar a acuerdos", ha señalado.

No obstante, Juste ha querido poner el foco en la evolución de la plantilla de bomberos de la DPT durante el último año. Según ha explicado, la institución estableció por criterio propio un mínimo de 19 efectivos, frente a los 12 con los que contaba anteriormente. Aunque ha reconocido que esa cifra de 19 bomberos "no se cumpla en algunas ocasiones", ha insistido en que el número de efectivos disponibles se encuentra por encima del mínimo establecido hace un año.

"Desde hace un año el mínimo que tiene establecido la Diputación por criterio propio es pasar de 12 bomberos a 19", ha explicado el presidente de la DPT, quien ha defendido que el refuerzo de personal continúa siendo una de las prioridades de la institución para garantizar la prestación del servicio.

UN OBJETIVO DE 40 BOMBEROS FUNCIONARIOS

La Diputación trabaja además en un proceso de selección y funcionarización que, según Juste, contempla algo más de 40 plazas de bomberos fijos. El objetivo de este procedimiento es avanzar en la consolidación de la plantilla y reducir las dificultades existentes para cubrir las necesidades del servicio.

"Hemos hecho un proceso de selección de personal, de funcionarización, que esperamos que concluya pronto, con algo más de 40 plazas de bomberos fijos que puedan reforzar la plantilla", ha indicado.

El presidente provincial ha insistido en que la intención de la DPT no pasa únicamente por incrementar de manera puntual el número de efectivos, sino por conseguir una plantilla estable. "La voluntad es estabilizar la plantilla, tener la plantilla al máximo para dar el mejor servicio posible a la población", ha afirmado.

Esta apuesta por la estabilización se produce en un contexto en el que la Diputación reconoce las dificultades para disponer del número suficiente de profesionales. La institución ha recurrido por ello a una bolsa de trabajo existente desde 2020 y ha puesto en marcha un nuevo procedimiento selectivo con carácter urgente para ampliar las posibilidades de incorporación de personal.

UNA BOLSA DE TRABAJO ANTE LA FALTA DE CANDIDATOS

Juste ha explicado que la DPT ha tenido que activar la bolsa de trabajo creada en 2020 y que actualmente está desarrollando "un proceso selectivo también rápido, urgente, para crear una bolsa" que permita disponer de más candidatos con los que completar la plantilla cuando sea necesario.

Una de las principales dificultades, según ha detallado, se encuentra en los resultados del último proceso de funcionarización. La convocatoria recibió alrededor de 800 instancias, pero únicamente 59 candidatos lograron superar las pruebas.

"En esa prueba que hemos hecho de funcionarización, de 800 instancias que se presentaron, al final solo han aprobado 59", ha explicado el presidente de la DPT. A su juicio, este resultado ha supuesto "una limitación muy potente de bomberos", al reducir considerablemente el número de profesionales disponibles para nutrir la plantilla y las bolsas de trabajo.

Juste ha puesto como ejemplo que, si hubieran superado el proceso unas 200 personas, la Diputación habría contado con una bolsa "extensa" a la que recurrir para cubrir las necesidades existentes. Sin embargo, el hecho de que únicamente 59 candidatos hayan aprobado "ha limitado bastante esta posibilidad".

LA DPT DEFIENDE EL REFUERZO DEL SERVICIO

Ante esta situación, la institución provincial ha optado por combinar las herramientas disponibles con la convocatoria de un nuevo proceso selectivo urgente. La finalidad es ampliar el número de profesionales que puedan incorporarse al servicio mientras avanza el proceso de estabilización de las plazas de funcionarios.

El presidente de la DPT ha defendido así que la situación actual debe analizarse teniendo en cuenta el refuerzo realizado durante el último año. Frente a los 12 bomberos con los que contaba la institución como mínimo hace un año, la Diputación ha elevado esa referencia hasta los 19 y mantiene abierta la vía para seguir ampliando la plantilla.

La institución provincial ha reiterado además su disposición a alcanzar acuerdos en el marco de la situación laboral de los servicios de bomberos. Juste ha señalado que la Diputación respeta la huelga convocada y mantiene "la máxima colaboración y voluntad de llegar a acuerdos", al tiempo que continúa trabajando para reforzar sus efectivos.

El objetivo final, ha insistido el presidente provincial, es disponer de una plantilla suficientemente dimensionada y estable para responder a las necesidades de la provincia. "La voluntad es tener la plantilla al máximo para dar el mejor servicio posible a la población", ha concluido.