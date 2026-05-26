La DPZ abre este martes el plazo para apuntarse a su programa de termalismo social

Archivo - Balneario de Alhama de Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) abre este martes el plazo para apuntarse a una nueva convocatoria de su programa de termalismo social. Un año más la institución provincial ofrece más de 1.000 estancias subvencionadas en los cuatro balnearios de la provincia de 5 días y 4 noches. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 8 de junio y los vecinos empadronados en alguno de los municipios de la provincia tienen prioridad.

El programa vuelve a ofrecer descuentos de hasta 300 euros por estancia. Va dirigido a mayores de 60 años, pensionistas y personas con al menos un 60% de discapacidad o con grado II de dependencia.

La convocatoria se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y los vecinos de los municipios pueden solicitar su plaza desde hoy martes, 26 de mayo, hasta el 8 de junio a través de la sede electrónica de la institución provincial o de forma presencial en el Registro de la Diputación de Zaragoza o en el de cualquier otra administración pública.

Las estancias se adjudicarán por orden de solicitud y si quedan plazas se abrirá un nuevo plazo para los vecinos de Zaragoza capital.

El presupuesto del programa para este año alcanza los 300.000 euros. El objetivo, tal y como ha destacado la diputada de Bienestar Social de la DPZ, Mercedes Trébol, es "facilitar a los vecinos de nuestros municipios el acceso a servicios termales que mejoran la salud, el bienestar físico, social y psicológico".

"Desde la Diputación de Zaragoza llevamos años ofreciendo este programa con el que contibuimos a fomentar el envejecimiento activo de los vecinos de nuestros pueblos, promocionando su autonomía y promoviendo al mismo tiempo la prevención y el estímulo social y mental", ha resaltado Trébol, quien ha hecho hincapié además en que con este programa "también apoyamos un sector con tanto peso en la economía de la provincia como es el de los balnearios".

Al igual que el año pasado, y para agilizar el proceso y adaptarlo a las necesidades y demandas de los propios usuarios, los beneficiarios de las ayudas realizarán el pago de las estancias directamente en el propio balneario. En el importe que deberán abonar ya se aplicará el descuento del que podrán disfrutar gracias a la subvención de la DPZ, los llamados bonos termales, ya que la institución provincial se hará cargo de parte del precio real de la estancia y transferirá posteriormente a los balnearios las cuantías estipuladas.

De este modo, los usuarios obtendrán un descuento de hasta el 40% en su tratamiento y/o estancia en alguno de los balnearios de la provincia adheridos al programa o un máximo de 300 euros.

Tras haber realizado una convocatoria previa dirigida a los balnearios de la provincia para conocer cuáles se sumaban al programa como entidades colaboradoras, los balnearios participantes son: Balneario Alhama de Aragón, Balneario La Virgen, Balneario Termas Pallarés y Balneario Paracuellos de Jiloca.

Tendrán prioridad los empadronados en alguno de los municipios de la provincia frente a los de la capital. De este modo, hoy martes la convocatoria se abrirá en exclusiva a los vecinos que cumplan los requisitos y que estén empadronados en alguno de los municipios de la provincia a excepción de Zaragoza capital. En el caso de que después de este periodo quede alguna plaza libre se abrirá una segunda convocatoria a la que podrán optar los empadronados en Zaragoza capital.

El programa de este año subvencionará a través de los bonos termales estancias de 5 días y 4 noches con pernocta en régimen de pensión completa (individual o por habitación doble). En todas las estancias estará incluido el reconocimiento médico personalizado a la llegada de los usuarios y el seguimiento médico durante el tratamiento así como un mínimo de tres tratamientos termales diarios conforme prescripción médica durante la estancia. Además, y al igual que en años anteriores, los balnearios facilitarán la atención sanitaria de ATS.

Los beneficiarios del programa podrán optar por disfrutar la estancia en régimen individual o, en los casos de pernocta, también en régimen de habitación doble, con otro beneficiario de la subvención de bono termal de la DPZ o con alguien que no lo sea pero que por lo tanto deberá asumir el coste total de la estancia sin el descuento.

BENEFICIARIOS

El programa de termalismo social de la Diputación de Zaragoza de este año vuelve a estar destinado a personas mayores de 60 años o menores de 60 y mayores de 18, pensionistas (excepto por orfandad), y/o que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 60% o grado II de dependencia. En ambos casos tendrán prioridad los vecinos de alguno de los municipios de la provincia a excepción de la capital.

Los interesados seleccionarán en sus solicitudes el balneario donde desean disfrutar de su estancia. La fechas para disfrutarlas las gestionarán los beneficiarios directamente con los balnearios una vez se adjudiquen las plazas, que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. Una vez concedidas, los beneficiarios deberán ponerse en contacto con el balneario para el que se le ha concedido la plaza para realizar la reserva. Las subvenciones se concederán por orden de registro de entrada de las solicitudes siempre y cuando cumplan con las condiciones requeridas.

Sólo se podrá disfrutar de estos bonos una única vez en un único balneario y la disponibilidad de fechas y estancias dependerá de los propios balnearios, con quienes los beneficiarios de estas subvenciones una vez hayan sido concedidas deberán ponerse en contacto con los centros para realizar la reserva.

SOLICITUDES

Las solicitudes se pueden realizar electrónicamente a través de la sede electrónica de la Diputación de Zaragoza o de forma presencial depositando la documentación requerida en el Registro de la DPZ (plaza de España, 2) o en el de otras administraciones públicas como los ayuntamientos.

Además, para facilitar este proceso a los interesados se habilitará un espacio de atención al público en la propia sede de la Diputación de Zaragoza gestionado por el Servicio de Bienestar Social y Desarrollo en horario de 10.00 a 13.00 horas y aquellos que lo prefieran pueden resolver sus dudas llamando al 976 28 88 43.