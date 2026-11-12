La DPZ aprueba la licitación de un contrato de seis millones para la conservación de carreteras provinciales

Pleno de la Diputación de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado este jueves la licitación de un contrato de seis millones de euros para la conservación de la red de carreteras provinciales durante dos años.

El presupuesto se ha incrementado un 20% respecto al anterior, el contrato podrá prorrogarse por otros dos años más hasta un total de cuatro y se mantiene la división de la provincia en cinco zonas que se adjudicarán a otras tantas empresas.

Los trabajos de conservación y mantenimiento de las carreteras de la red provincial que se engloban en este contrato van desde la reparación de pequeños baches a la poda de árboles dentro de los márgenes de las vías para garantizar la seguridad, la limpieza de las cunetas, la realización de trabajos de viabilidad invernal, la retirada de obstáculos en la calzada, los cortes de carretera o la señalización o resolución de otras incidencias que afecten al tráfico, entre otras muchas actuaciones.

El contrato se vuelve a dividir en cinco lotes en función de las cinco zonas en las que se divide la gestión de la red de carreteras de la provincia: Cinco Villas y Jacetania; Monegros, Ribera Baja, Caspe y Belchite; Daroca y Cariñena; Valdejalón y Calatayud; y Ribera Alta, Aranda, Moncayo y Borja.

Tras el proceso, y tal y como se establece en los pliegos, la empresa que resulte adjudicataria de uno de los lotes no podrá ser adjudicataria de ninguno de los otros ya sea individualmente o en UTE, de modo que los cinco lotes deberán tener adjudicatarios diferentes. La dirección y supervisión de los trabajos que se realicen mediante este contrato corresponderán siempre a los técnicos de la Diputación de Zaragoza.

Para ello, cada adjudicataria deberá disponer de un equipo de trabajo compuesto por un jefe de conservación y explotación, que será el encargado de organizar y planificar los trabajos de conservación que vaya recibiendo de la DPZ, un encargado con experiencia en obras de ingeniería civil o de conservación y explotación viaria y los vehículos, medios auxiliares y maquinaria necesarios para realizar de forma adecuada los trabajos: excavadoras, retroexcavadoras, camiones, barredoras y cisternas.

ACONDICIONAMIENTO DE LA ZP-2201 Y LA ZP-3203

Además, en la sesión de este jueves también se ha dado luz verde a la licitación de las obras para acondicionar dos de las carreteras provinciales incluidas dentro del programa de actuaciones en carreteras 2024-2031: la ZP-2201 de Monegrillo a Osera y la ZP-3203 entre Aladrén y Vistabella.

Las obras en la ZP-2201 de Monegrillo a Osera se realizarán entre el punto kilométrico 10,00 y el 17,800 y cuentan con un presupuesto de licitación de cuatro millones de euros. Por su parte, los trabajos en la ZP-3203 entre Aladrén y Vistabella se sacarán a concurso por 2,7 millones de euros.

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLUS

Igualmente, el Pleno también ha dado el visto bueno por unanimidad a la aprobación definitiva del Plan Unificado de Subvenciones 2026, que ya se aprobó inicialmente en septiembre y distribuye 50 millones de euros para que los 292 municipios de la provincia financien un total de 1.152 actuaciones.

Además, ha salido adelante el nuevo reglamento que regula la asistencia que la Diputación de Zaragoza presta a los ayuntamientos a través de los técnicos del servicio de Coordinación, Asistencia Técnica y Arquitectura --arquitectos, arquitectos técnicos y delineantes--.