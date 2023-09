La DPZ aprueba, por unanimidad, una declaración institucional de compromiso de lucha contra el fraude

La institución provincial autoriza la tramitación de la concesión de gestión y explotación de su bar cafetería en plaza España



ZARAGOZA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado, por unanimidad, una declaración institucional de asunción del compromiso de lucha contra el fraude. La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas en Marruecos tras el terremoto de magnitud 6,8 en la escala abierta de Richter que sacudió el país en la noche del viernes y que ha dejado hasta la fecha más de 2.800 muertos y 2.500 heridos.

El presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, ha subrayado en el pleno celebrado este miércoles, 13 de septiembre, que con esta propuesta se expresa una política de tolerancia cero con el fraude y la corrupción.

"Implicamos a esta institución al más alto nivel en la lucha contra la corrupción al adoptar una política de tolerancia cero con el fraude, estableciendo un sistema de control diseñado para prevenir, detectar, corregir y perseguir cualquier actuación fraudulenta y conflictos de intereses y, en su caso, subsanar sus consecuencias", ha destacado el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, durante el pleno.

Así, la DPZ se compromete a "revisar y asegurar que existe un adecuado control con la debida diligencia". La institución tendrá que aprobar un plan de medidas antifraude, que ya se está elaborando; definir un procedimiento para abordar los conflictos de intereses; y garantizar la evaluación de riesgo de fraude en el seno de la institución.

El diputado provincial de VOX, Carlos Rodrigo, ha querido intervenir para resaltar la conformidad de su partido respecto a este punto. "No lamentamos, no corregimos, ni añadimos nada. La apoyamos en todo su contenido y declaración de intereses porque, en definitiva, es lo que nosotros pensamos y hacemos. Que no es otra cosa que luchar contra el frío y la contaminación política", ha apostillado.

BAR CAFETERÍA PLAZA ESPAÑA

Uno de los puntos del día ha sido la tramitación de la concesión de gestión y explotación del bar cafetería denominado Cuarto Espacio Cultural --el local situado en los bajos de la DPZ con fachada a plaza de España--, con un plazo de vigencia de siete años, así como la aprobación del Estudio de Viabilidad y del Estudio Técnico.

El representante de VOX, Carlos Rodrigo, ha apoyado la propuesta argumentando que este bar "lleva años sin uso, dando una mala imagen a la institución y al centro de Zaragoza". "Es necesaria reactivar la actividad para conseguir más ingresos, dar servicios demandados por los ciudadanos y mejorar la imagen y la decencia de la ciudad", ha recalcado.

Este punto ha contado con el voto favorable de todos los grupos, salvo la abstención del grupo popular. Por tanto, la DPZ sacará a información pública tanto el proyecto de viabilidad como el técnico durante un mes. Las mejoras del local se han presupuestado en unos 307.000 euros.

Una vez se hayan superado las alegaciones, la institución provincial lanzará a concurso su gestión y explotación por un plazo de siete años y la licitación se adjudicará a la mejor oferta. En estos siete años, la empresa adjuditaria tendrá que hacerse cargo de la inversión de mejora de 307.000 euros.

ESCRITORIOS VIRTUALES

La DPZ va a recibir 1,8 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con los que podrá financiar la instalación de 700 escritorios virtuales en 249 ayuntamientos de la provincia y el desarrollo de una carpeta ciudadana propia que estará interconectada con la del Gobierno central.

Los escritorios virtuales aspiran a mejorar la ciberseguridad de los consistorios que los han solicitado y acercarlos a los estándares marcados en el Esquema Nacional de Seguridad y permitiéndoles, además, el acceso remoto a los ordenadores en los que estarán instalados.

Esta nueva tecnología ya ha sido adquirida por la Diputación de Zaragoza tras el correspondiente proceso de licitación, pero gracias a la concesión de esos fondos contará con 1,5 millones de euros de financiación europea.

Por su parte, la carpeta ciudadana será un espacio digital personalizado que simplificará los trámites electrónicos de la DPZ y estará interconectada con la carpeta ciudadana del Gobierno central. Para su desarrollo, la DPZ ha recibido de la Unión Europea 229.000 euros.

OTROS ASUNTOS

El pleno ha sacado adelante otros puntos como la aprobación del expediente de modificación presupuestaria para habilitar créditos extraordinarios y suplementos de créditos por un importe de 5.562.216,24 euros. Este montante económico irá destinado a diferentes proyectos que todavía no contaban con una partida.

Esta modificación presupuestaria --financiada con cargo al remanente de la tesorería de la DPZ-- saldrá a información pública y, si no hubiera alegaciones, se aprobaría la partida asignada a cada programa para lo que queda de año.