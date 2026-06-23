La DPZ celebra Santa Isabel de Portugal con jornadas de puertas abiertas y un concierto especial

El diputado delegado de Relaciones Institucionales de la DPZ, Alfredo Zaldívar, y el jefe de Protocolo de la institución, José Luis Angoy. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) celebra el día de su patrona, Santa Isabel de Portugal, que se conmemora el 4 de julio, con diversas actividades que incluyen jornadas de puertas abiertas --con un recorrido por el Palacio Provincial, las nuevas instalaciones y el Palacio de Sástago-- y visitas guiadas a la Real Capilla de Santa Isabel, además de la entrega de las Medallas de la institución, en un acto que tendrá lugar el lunes, 6 de julio, en el nuevo Salón de Plenos.

Las jornadas de puertas abiertas serán los días 26, 27 y 28 de junio, en grupos de unas 25 personas, y visitarán el Palacio Provincial, el edificio de nueva construcción, el Palacio de Sástago y algunos de los rincones principales de estas dependencias, como el despacho de Presidencia, los dos salones de plenos o la biblioteca modernista, ha indicado el diputado delegado de Relaciones Institucionales de la DPZ, Alfredo Zaldívar, quien ha añadido que "son unos edificios que han sido rescatados y rehabilitados por esta Diputación Provincial de Zaragoza y son edificios emblema de la ciudad".

El jefe de Protocolo de la DPZ, José Luis Angoy, ha desgranado el programa de actividades, destacando que este año habrá un día más de jornadas de puertas abiertas por la demanda creciente.

Las visitas serán el viernes de 18.00 a 21.00 horas, el sábado de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y el domingo de 10.00 a 14.00 horas. Es "imprescindible" reservar en el teléfono '680 81 41 00' o en el correo electrónico 'reservaspsastago@gmail.com'.

Angoy ha incidido en que estos grupos no sólo harán un recorrido por la historia de la institución, sino "de la propia ciudad", con enclaves que comprenden desde la época medieval hasta la actualidad, desde el viejo Convento de San Francisco --que es donde se ubica ahora el Salón de Plenos--, pasando por el Palacio Provincial del siglo XIX y XX, así como por el Palacio de Sástago, uno de los principales exponentes del Renacimiento aragonés, con estancias "enormemente bellas" como la biblioteca modernista.

EL PALACIO PROVINCIAL Y EL PALACIO DE SÁSTAGO

El palacio provincial de la DPZ está en el número 2 de la plaza de España de la capital aragonesa, en el lugar que ocupó el convento de San Francisco, arrasado durante los Sitios de 1808-1809.

En 1840, una parte sustancial de aquel espacio se cede a la DPZ para que pudiera establecer allí su sede. La necesidad de renovar y ampliar el edificio conduce a la redacción de varios proyectos sucesivos a cargo del arquitecto Teodoro Ríos Balaguer. El definitivo, de 1943, hace tabla rasa del inmueble precedente para erigir uno nuevo y de mayor volumen.

Durante las jornadas de puertas abiertas, los visitantes podrán admirar también las expresivas pinturas de Manuel López Villaseñor, que decoran el antiguo Salón de Plenos, o la galería de presidentes, que comienza con el retrato del último presidente durante la II República, Manuel Pérez Lizano, y termina con el de Luis María Beamonte (2011-2015).

Diseñado y construido en la segunda mitad del siglo XVI por un arquitecto morisco llamado Lope el Chacho, el palacio de Sástago es de estilo renacentista y recibe el nombre del noble que lo manda edificar: Artal Alagón, IV conde de Sástago y virrey de Aragón.

Es una de las últimas grandes viviendas que se levantan en el Coso zaragozano y, a lo largo de los siglos, ha recibido las visitas de Felipe II, Carlos IV y la reina María Luisa y Fernando VII.

El inmueble sufre daños por el gran terremoto de Lisboa de 1755 y también padece los estragos de los Sitios. Después de la Guerra de la Independencia, es sede de la Capitanía General y de otras instalaciones del Ejército hasta que, en 1848, el conde de Sástago alquila los salones nobles de la planta principal para que albergaran el Casino de Zaragoza, con un encargo al arquitecto Ricardo Magdalena, que acondiciona alguna de las estancias más señoriales, como el Salón del Trono.

El palacio cae en el olvido, hasta el punto de que se llega a pedir su derribo en 1970 por el riesgo de derrumbe, algo impedido por la DPZ, que compra el edificio y lo recupera para la ciudad.

REAL CAPILLA DE SANTA ISABEL DE PORTUGAL

En cuanto a las visitas guiadas a la Real Capilla de Santa Isabel, tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de junio, en dos grupos de 25 personas cada día --a las 11.15 y a las 12.30 horas--, también con reserva previa.

En honor de Santa Isabel, la Diputación del Reino de Aragón manda construir en el siglo XVII una hermosa iglesia barroca bajo su advocación. Concretamente en 1678, en la celebración de las Cortes de Aragón, los diputados acuerdan erigir una capilla en honor de Santa Isabel y declarar festivo para todo el Reino el 4 de julio, día de Santa Isabel.

Tres años después, en 1681, la Diputación del Reino de Aragón se compromete a construir la iglesia que, en la actualidad, se puede admirar en la plaza del Justicia de Zaragoza.

En 1842, el Estado cede la Iglesia a la DPZ, y desde 1937 la institución provincial impulsa la celebración de cultos dedicados a la santa. El edificio, conocido popularmente también como iglesia de San Cayetano, ha llegado hasta la actualidad gracias a una profunda restauración efectuada por la institución provincial y destaca como referente en la vida cultural y de la Semana Santa zaragozana.

El jueves, 2 de julio, será el turno del concierto especial por la festividad de la patrona de la provincia, que será también el concierto de clausura del XXII Festival de Música Antigua que la DPZ celebra en la iglesia de Santa Isabel Portugal de Zaragoza.

Bajo el título 'Couperin & Nebra', a las 20.00 horas, la formación musical Los Músicos de Su Alteza trazarán un recorrido sonoro a través de las obras del compositor bilbilitano José de Nebra, una de las figuras "cumbres" de la música española del siglo XVIII y su contemporáneo francés François Couperin.

Los Músicos de Su Alteza explorarán sus conexiones musicales a raíz de los paralelismos temporales y biográficos entre ambos, ya que ambos fueron maestros de capilla, "los primeros de su promoción": José de Nebra en el Palacio Real de Madrid y François Couperin con Luis XIV de Francia, 'el Rey Sol', y con su sucesor, Luis XV.

Por el otro lado, la institución provincial ultima los trabajos para la exposición del Gran Premio de Arte Santa Isabel de Portugal, que abrirá sus puertas el viernes, 3 de julio, en el Palacio de Sástago. Se trata del máximo reconocimiento que otorga la DPZ en el ámbito de la cultura y suele ser "un trampolín y una especie de pasarela" para quienes concurren, ha resaltado el jefe de Protocolo de la casa.

SANTA ISABEL DE ARAGÓN, REINA DE PORTUGAL

La infanta Isabel nació en el año 1270 y era hija del rey de Aragón Pedro III. Cuando apenas tenía diez años, la casaron con el joven rey de Portugal Don Dionís, que llevaba ocho años en el trono, y se convirtió así en reina de los portugueses.

La historia y la leyenda tejieron una imagen de gran mujer marcada por la generosidad y por sus esfuerzos pacificadores. Desde su muerte en 1336, fue venerada como santa, y como tal la reconoció la Iglesia Católica canonizándola en 1625 por decisión del Papa Urbano VIII. Es la patrona de la ciudad portuguesa de Coimbra, de la provincia de Zaragoza y de la Diputación de Zaragoza.

Las Medallas de Santa Isabel de Portugal, máxima distinción de la institución provincial, recaerán este año en el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Aragón; el catedrático de Órgano y Clavicémbalo, José Luis González Uriol; y el profesor y director del Museo Pedagógico de Aragón, Víctor Juan.