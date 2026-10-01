La DPZ concede 500.000 euros en ayudas a 224 ayuntamientos para organizar actividades por la igualdad. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas que en total suman 500.000 euros al Plan de Igualdad para Todos y Todas, que este año han llegado a un total de 224 ayuntamientos de la provincia, con el que financian actividades dirigidas, entre otros objetivos, a promover la igualdad de la mujer, la prevención de violencia de género o la garantía de derechos para personas trans y LGTBI.

Estas ayudas permiten que los ayuntamientos realicen una amplia variedad de actividades en los ámbitos educativos, de sensibilización y concienciación y que abarcan desde fotografía, vídeo o cine, hasta publicaciones, cómics o serigrafías, pasando por actividades deportivas relacionadas con deportes de integración del género, de promoción del deporte femenino o educación destinada a la prevención y erradicación de los actos de LGTBIfobia así como cursos dirigidos a incorporar al mercado de trabajo a colectivos que se encuentran en una especialidad vulnerabilidad por razón de género entre otras muchas.

La diputada delegada de Igualdad de la DPZ, Manuela Berges, ha destacado que el Plan de Igualdad de la DPZ "es una herramienta para avanzar hacia una provincia más igualitaria, garantizando que la igualdad de oportunidades esté presente en las políticas y servicios públicos".

En este sentido, ha señalado que "desde la Diputación seguimos trabajando para que la igualdad no sea solo un principio, sino una realidad que se traduzca en medidas concretas y en actuaciones que lleguen a todos los municipios".

Berges ha subrayado, además, que "la igualdad debe abordarse desde todos los ámbitos y con una mirada especialmente puesta en el medio rural, donde las administraciones tenemos un papel fundamental".

"Este plan refuerza el compromiso de la DPZ con la igualdad y nos permite seguir impulsando medidas que contribuyan a eliminar las desigualdades y a construir una provincia en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades", ha concluido.

7.500 EUROS DE SUBVENCIÓN

Cada ayuntamiento puede recibir hasta 7.500 euros de subvención. Las actividades objeto de este plan deberán llevarse a cabo durante el periodo comprendido entre el día 1 de enero de 2026 y el día 31 de diciembre de 2026.

Entre las actividades que se llevan a cabo con este plan se encuentran la obra teatral 'La decisión de Lola' en Almonacid de la Sierra, con una subvención de 1.165 euros; actividades y talleres en igualdad 2026 en Ateca, con 1.382 euros; plan de fomento de la igualdad en el municipio de Borja, con 3.543 euros; proyecto de educación para la salud con perspectiva de género dirigido a jóvenes y adolescentes de Ejea y sus pueblos en el marco de sus fiestas patronales, con 3.973 euros; generaciones en diálogo: memoria, participación y convivencia en igualdad en Épila, con 2.384 euros y el ciclo de cine por la igualdad 2026 en Fabara, con 2.404 euros.

También una carrera popular por la igualdad en La Muela, con 3.973 euros; la actividad sin etiquetas en Leciñena, con 2.272 euros; construyendo igualdad a través del juego y la educación en Muel, con 3.846 euros; o igualdad de trato y autocuidado en Utebo, con 2.516 euros.