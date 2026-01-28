La DPZ convoca ayudas para las agrupaciones corales de la provincia, dotadas con 70.000 euros

Archivo - Zaragoza.- La DPZ convoca sus ayudas para bandas de música y corales de la provincia, dotadas con 270.000 euros - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha publicado en el BOPZ la convocatoria de sus ayudas para agrupaciones corales de la provincia, dotadas con 70.000 euros. Los interesados pueden solicitarlas hasta el lunes 16 de febrero.

La finalidad es promover e impulsar la formación musical coral así como el funcionamiento de todas las agrupaciones corales de la provincia de Zaragoza que tengan personalidad jurídica propia y cuenten con un mínimo de 12 miembros por cada agrupación y cuya residencia-sede se encuentre en municipios o entidades locales menores con una población inferior a 50.000 habitantes de acuerdo con los datos del último padrón actualizado.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha puesto en valor la importancia de "promocionar y sostener a las agrupaciones corales de la provincia ya que representan una manifestación viva y accesible de la cultura musical". A su juicio, la música coral "no solo preserva tradiciones y repertorios de nuestra identidad colectiva, sino que también fomentan valores como la convivencia y el trabajo en equipo".

Por todo ello, Lázaro ha insistido en que el apoyo institucional "permite garantizar la continuidad de estos proyectos, facilitar la formación de sus integrantes y acercar la música a un público más amplio". Los coros, ha añadido "generan espacios de encuentro, enriquecen la programación cultural local y fortalecen el tejido social, especialmente en el medio rural".

Los gastos subvencionables deberán desarrollarse durante el período comprendido entre el 2 de octubre de 2025 y el 1 de octubre de 2026, (ambos inclusive) de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo coral y su propia planificación de contenidos, horarios y demás circunstancias.

Serán subvencionables parte del costo de los cursos, seminarios u otras actividades formativas que se impartan a los miembros de dichas corales para atender los gastos que corresponden a la dirección de la coral y al profesorado que desarrolla su labor de formación del canto coral así como los gastos de funcionamiento general tales como gastos en partituras y fotocopiadora, difusión y cartelería, derechos de autor y vestuario.

Estas ayudas a las agrupaciones corales de la provincia forman parte de los programas y planes culturales que la Diputación de Zaragoza impulsa para contribuir al desarrollo cultural de los municipios, haciendo posible el fomento de las actividades culturales en sus diversas manifestaciones y favoreciendo el dinamismo y desarrollo rural, como un hecho susceptible de transformar y mejorar la realidad municipal de nuestra provincia.

Este respaldo económico a las agrupaciones corales de la provincia se ha traducido en los últimos años en una ayuda económica a una treintena de coros cada año.