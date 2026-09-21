La DPZ convoca ayudas por valor de 150.000 euros para que los municipios programen actuaciones en teatros

Festival de teatro Zuera Escena. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha convocado las ayudas a la Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE) 2026 con una cuantía de 150.000 euros para que los ayuntamientos programen actuaciones en teatros y salones de actos. El plazo para solicitarlas concluirá el próximo 2 de octubre.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha explicado que apoyan a la Red Aragonesa de Espacios Escénicos "porque permite que nuestros pueblos tengan una programación cultural de calidad y que sus vecinos puedan disfrutar de teatro, música, danza y otros espectáculos sin tener que desplazarse a una gran ciudad".

Vivir en un pueblo "no puede significar tener menos oportunidades para disfrutar de la cultura", ha recalcado, y además estas ayudas "sirven para mantener vivos nuestros espacios culturales y para apoyar a los profesionales y al sector de las artes escénicas".

Podrán participar en esta convocatoria de ayudas todos los ayuntamientos que sean propietarios, arrendatarios o dispongan de un espacio escénico destinado a la celebración de actividades culturales.

REQUISITOS

El programa RAEE atiende a las siguientes actuaciones de sus beneficiarios: la programación de escena, distribuida a lo largo del año, de espectáculos de artes escénicas y música en los espacios escénicos asociados y también un proyecto cultural complementario a la programación de escena que podrá ser optativo y destinarse a la formación o acercamiento de nuevos públicos a la escena, a la difusión de la danza o de nuevas tendencias artísticas y a programas de creación artística de artes escénicas y música.

Los proyectos anuales de los ayuntamientos participantes serán financiados de forma conjunta por el Gobierno de Aragón y, en este caso, la DPZ, de forma que el presupuesto de la programación de escena podrá ser financiado hasta un máximo del 35 por ciento por cada institución.

El presupuesto máximo subvencionable está establecido en 60.000 euros por lo que cada ayuntamiento podrá obtener una subvención máxima de 42.000 euros.

Por lo que respecta al proyecto cultural complementario, podrá ser financiado hasta un máximo del 35 por ciento por cada institución. El presupuesto máximo subvencionable está establecido en 10.000 euros por lo que cada ayuntamiento podrá obtener una subvención máxima de 7.000 euros.

Los ayuntamientos deberán ejecutar este programa de actuación entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de este mismo año.

RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

La Red Aragonesa de Espacios Escénicos es un programa de cooperación interinstitucional entre el Gobierno de Aragón y las diputaciones provinciales aragonesas dirigido a municipios para estimular la exhibición y actividad cultural de los espacios escénicos de los ayuntamientos.

Sus objetivos son promover la actividad de escena y música con criterios profesionales y de calidad, vertebrar y difundir la red de equipamientos públicos de escena aragoneses así como favorecer la cooperación entre compañías artísticas y los propios espacios escénicos.