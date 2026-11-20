Lavadero El Val, en Fuendetodos. - DPZ

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha lanzado una nueva convocatoria de su plan de restauración de bienes municipales, que va a suponer una inversión total de 2,5 millones de euros durante los años 2027 y 2028. Con estas ayudas, los ayuntamientos podrán restaurar castillos, palacios, torres y otras muchas construcciones de interés histórico artístico.

Como es habitual, la DPZ financiará el 60% del presupuesto de cada actuación, 1,5 millones de euros en total, y los municipios beneficiarios, el 40% restantes. Las bases de la convocatoria ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza por tramitación anticipada y las solicitudes pueden presentarse hasta el 14 de diciembre.

A diferencia de anteriores convocatorias, y con el objetivo de llegar a todos los municipios que no pudieron recibir fondos la última vez, en esta ocasión el plan de restauración de bienes municipales se centra solo en la rehabilitación de edificios y no reserva una partida específica para bienes muebles como retablos, cuadros o esculturas, han indicado desde la institución provincial.

El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, ha recordado que los planes de restauración de la Diputación de Zaragoza "son una herramienta fundamental para ayudar a nuestros pueblos a conservar y recuperar su patrimonio".

"Los convocamos todos los años alternando el plan de bienes eclesiásticos y el plan de bienes municipales, y solo con las dos últimas convocatorias vamos a movilizar más de 8 millones de euros con los que vamos a poder rehabilitar decenas de edificios", ha destacado Sánchez Quero.

"Conservar nuestro patrimonio es también cuidar nuestra historia, nuestra identidad y nuestras raíces y recuperar estos edificios permite darles una nueva vida, ponerlos a disposición de los vecinos y convertirlos en espacios útiles para la actividad cultural y social de los municipios", ha subrayado el presidente de la DPZ.

El plan permitirá a los ayuntamientos tanto continuar con nuevas fases de actuaciones ya iniciadas como comenzar nuevos proyectos de restauración. Las entidades beneficiarias deberán llevar a cabo la ejecución de la actividad entre el 1 de enero de 2027 y el 15 de septiembre en 2028, mientras que el plazo para justificar finalizará el 30 de noviembre de 2027 incluido para el anticipo del 50 por ciento de la subvención.

Las actuaciones beneficiarias de la subvención serán obras de restauración en edificaciones que tengan valor histórico-artístico cuyo objeto sea reparar una construcción conservando su estética, y respetando su valor histórico, requiriendo una intervención especializada.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de valoración incluyen una serie de baremos entre los que se encuentran los bienes inmuebles incluidos en el último plan de restauración municipal 25-26 y los tendentes a continuar y/o terminar su restauración.

También se valorará el grado de peligrosidad estructural del inmueble, si es alto --daños estructurales en elementos principales o parte de ellos con riesgo inminente--; medio --daños estructurales en elementos principales o parte de ellos que no supongan riesgo inminente y/o daños en elementos secundarios con riesgo inminente-- o bajo --daños estructurales puntuales en elementos secundarios que no suponen riesgo inminente--.

Otros de los aspectos contemplados para la baremación serán los daños distintos de los estructurales como las humedades generalizadas en cubiertas y muros; elementos con riesgo inminente en cornisas, molduras y aleros; humedades generalizadas en cubiertas o muros; y por último, otros daños distintos a los anteriores.

Y el último criterio de valoración corresponde al grado de interés histórico y si es BIC 3; catalogado o declarado con otra figura de protección legal distinta de las anteriores, o que esté situado dentro de un entorno BIC/ catalogado.

EL ANTERIOR PLAN, 49 ACTUACIONES

El anterior plan de restauración de bienes municipales, aprobado para el periodo 2025-2026, incluyó un total de 49 actuaciones en 38 municipios repartidas entre edificios y bienes muebles.

Con esos fondos se han acometido actuaciones como la rehabilitación del torreón del castillo de Ruesca; la restauración de la boca del túnel ferroviario de la Peña Bugarreig en Fayón; la consolidación del lavadero de Val de Fuendetodos; una nueva fase de la recuperación de la ermita de San Gil de Mediavilla de Luna; o la restauración de la cubierta de la ermita de Santa Quiteria de Encinacorba, entre otras muchas.

En cuanto a bienes muebles, siempre de propiedad municipal, el listado incluye intervenciones en objetos como el retablo de la ermita de la Virgen de Ruesca, el Cristo del Sepulcro de Borja, el alfarje de Villa Antonia de Calatayud o el cuadro 'Aparición de la Virgen a San Felipe Neri' de Villarreal de Huerva.