La DPZ declarará tres días de luto por el fallecimiento de dos personas en el incendio de Calatorao

CALATORAO (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha anunciado que la institución declarará tres día de luto oficial por el fallecimiento, este martes en Calatorao, de un bombero de la Diputación y un trabajador de la empresa que ha sufrido un incendio en esta localidad, a causa del fuego.

Sánchez Quero se ha desplazado esta tarde a este municipio de la comarca de Valdejalón, junto con el inspector jefe de Bomberos de la DPZ, Raúl Aguilar.

"Una tarde fatídica", ha señalado el presidente de la Diputación, transmitiendo sus condolencias a las familias de los dos fallecidos. La bandera de la DPZ ondea a media asta y ofrecerá a la familia del bombero fallecido poner la capilla ardiente en el Parque de Bomberos de La Almunia de Doña Godina o incluso en el Salón de Plenos de la Diputación.

Raúl Aguilar ha explicado que, al recibir el aviso, a las 14.22 horas de este martes, la DPZ ha movilizado a los bomberos de La Almunia y de Cariñena, también de Tauste y Calatayud, al ser un incendio "de bastante envergadura".

Durante el rescate de un operario que estaba dentro de la nave industrial se ha derrumbado un muro, que ha atrapado a uno de los bomberos y a un empleado de la empresa afectada por el fuego, salvándose los demás.