La DPZ denuncia que las mismas empresas vuelven a impugnar el pliego de La Misericordia por "lo contrario"

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ZARAGOZA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado delegado de la Plaza de Toros de La Misericordia de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), José Carlos Tirado, ha denunciado este miércoles que el nuevo pliego para la subasta del coso taurino ha recibido dos nuevas impugnaciones por parte de las mismas empresas que ya lograron tumbar el anterior --Nautalia y Tauroemoción--, esta vez "absolutamente por lo contrario".

En declaraciones a los medios de comunicación, Tirado ha subrayado que hay nueve empresas que han optado para ser las adjudicatarias de la plaza y, aunque ha afirmado que no quiere pensar que se trate de ningún "complot empresarial ni político", ha dicho que en otras plazas españolas "está sucediendo algo parecido".

Ha señalado que el plazo para responder la primera impugnación finaliza este mismo miércoles, mientras que el de lo segunda lo hace el viernes, tras lo que habrá que esperar a la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), que el diputado provincial ha confiado en que sean "rápidos" a la hora de resolver, como lo fueron con el anterior pliego.

Tirado ha insistido en que el pliego actual, centrado exclusivamente en la oferta económica, después de que el TSJA tumbara el anterior, que incluía criterios de calidad, número de festejos o descuentos en entradas, es "muy sencillo de resolver", ya que sólo hay que comprobar que toda la documentación esté correctamente y, a continuación, adjudicar a la mejor oferta.