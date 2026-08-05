La DPZ destina 150.000 euros a apoyar la lucha contra la violencia de género en los municipios de la provincia

La convocatoria está dirigida a asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollan su labor en los municipios de la provincia y el plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 10 de septiembre - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha convocado una nueva línea de ayudas dirigida a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y atención de la violencia de género en los municipios de la provincia. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ), está dotada con un presupuesto de 150.000 euros y permitirá subvencionar actuaciones ejecutadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

El objetivo de estas subvenciones es respaldar el trabajo que realizan las entidades sociales en el territorio para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres, especialmente en el medio rural, donde el acceso a determinados recursos y servicios resulta más limitado.

La diputada delegada de Igualdad de la DPZ, Manuela Berges, ha destacado que esta convocatoria "refuerza el compromiso de la institución provincial con la igualdad real entre mujeres y hombres y con la erradicación de la violencia de género, una de las mayores lacras sociales que seguimos padeciendo".

Berges ha subrayado además el papel que desempeñan las asociaciones en el territorio, al considerar que realizan "una labor imprescindible de prevención, sensibilización, acompañamiento y apoyo a las víctimas, especialmente en el medio rural", donde las dificultades de acceso a determinados servicios hacen todavía más necesario el trabajo de estas entidades.

La responsable provincial ha insistido en que la Diputación mantiene "una apuesta firme por apoyar a quienes trabajan cada día para construir una sociedad más igualitaria y libre de cualquier forma de violencia contra las mujeres". Asimismo, ha señalado que estas ayudas permiten que las asociaciones continúen impulsando proyectos que fomenten la igualdad, rompan estereotipos y lleguen a todos los municipios de la provincia, recordando que "vivir en un pequeño pueblo no puede suponer nunca tener menos oportunidades ni menos protección frente a la violencia de género".

PROYECTOS SUBVENCIONABLES

Las ayudas están dirigidas a actuaciones que se desarrollen en municipios de la provincia de Zaragoza, excluida la capital, y cuyos beneficiarios sean los habitantes de estas localidades.

Entre las iniciativas que podrán optar a financiación figuran los proyectos de información y sensibilización sobre la igualdad entre mujeres y hombres; actividades destinadas a favorecer la formación y la participación de la mujer rural en distintos ámbitos; programas formativos para profesionales y colectivos sobre las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres y su intervención; así como actuaciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de las víctimas de violencia de género y de aquellas mujeres especialmente vulnerables a la explotación sexual, facilitando su asistencia, inserción sociolaboral y salida de situaciones de explotación.

La convocatoria también contempla el apoyo a proyectos dirigidos a eliminar estereotipos de género y modificar comportamientos, actitudes y valores que perpetúan la desigualdad. Del mismo modo, podrán subvencionarse iniciativas centradas en la prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de las víctimas de violencia transgénero, además de campañas de sensibilización ciudadana frente a cualquier forma de discriminación hacia las mujeres, los menores víctimas de violencia contra la mujer y las personas transgénero.

HASTA EL 80% DEL COSTE DE LAS ACTUACIONES

Cada entidad podrá presentar una única solicitud, en la que podrá incluir una o varias actividades. La Diputación Provincial de Zaragoza financiará hasta un máximo del 80% del coste de las actuaciones consideradas subvencionables y la cuantía concedida no podrá superar los 15.000 euros por beneficiario, independientemente del número de proyectos presentados.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 10 de septiembre. Los gastos que podrán acogerse a estas ayudas deberán corresponder a actividades ejecutadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, dentro de una convocatoria con la que la institución provincial busca reforzar el trabajo que desarrollan las entidades sociales para promover la igualdad de oportunidades y prevenir la violencia de género en el conjunto de los municipios zaragozanos.