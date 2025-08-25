La DPZ exige la dimisión de la portavoz del PP y la directora general de Administración Local

La vicepresidenta, Teresa Ladrero, y el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, presiden el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este lunes, en una sesión extraordinaria, una moción en la que exige la dimisión de la portavoz provincial del PP, Maricarmen Lázaro, por acusar "sin prueba alguna de delitos al personal y funcionariado de esta institución", y de la directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla, por "no garantizar la provisión de puestos vacantes de secretarios, interventores, secretarios-interventores y tesoreros a las entidades locales, así como no garantizar la cadena de custodia de los documentos remitidos por las administraciones locales".

La iniciativa, que ha salido adelante con los votos de PSOE, En Común-IU y CHA, incluía también puntos en defensa de "la profesionalidad e independencia de los trabajadores y empleados públicos de la institución y de las entidades locales" y para instar a los grupos políticos a respetar esta independencia "evitando los ataques intolerables y directos a los trabajadores y empleados públicos por motivos partidistas".

Los socialistas han justificado la convocatoria de este pleno extraordinario debido a "declaraciones y actuaciones públicas por parte de responsables políticos que han traspasado los límites del legítimo debate democrático, dirigiendo ataques personales contra empleados y funcionarios de ayuntamientos de la provincia de Zaragoza", al entender que la portavoz del Grupo Popular, Maricarmen Lázaro, "ha señalado y cuestionado directamente el trabajo de técnicos y funcionarios municipales, insinuado motivaciones políticas en el ejercicio de sus funciones".

Se refieren así a que "algunos diputados, por motivos políticos, han cruzado todas las líneas al insinuar una supuesta connivencia de la DPZ en Aguarón", después de que el secretario del Ayuntamiento de Tobed, municipio gobernado por el presidente provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, asistiera al Consistorio aguaronero, que no contaba con secretario.

El alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca Campo de Cariñena, el socialista --aunque suspendido temporalmente de militancia por una sentencia por acoso laboral-- Lucio Cucalón, lleva semanas en la diana de los 'populares' por una adjudicación a un familiar y por el supuesto cobro indebido de dietas, gastos de desplazamiento o comidas. Esto ha motivado que la directora general de Administración Local, Marina Sevilla, haya remitido un informe al respecto a la Fiscalía, al entender que puede ser constitutivo de un delito penal.

HONESTIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

El debate ha comenzado con la sugerencia del presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, de retirar los puntos referentes a las dimisiones, que finalmente el grupo proponente ha mantenido.

El portavoz del PSOE, Francisco Compés, ha comenzado defendiendo la honestidad de los funcionarios ante las declaraciones por parte de miembros de un PP, que "grita, insulta y patalea" desde que Alberto Núñez Feijóo no pudo acceder a la Presidencia del Gobierno. "Les interesa más el circo y hacer espectáculos denigrantes", ha lamentado.

No obstante, ha asegurado que "esta vez el PP ha ido demasiado lejos" al poner en cuestión "la profesionalidad y el buen hacer" con lo que ha calificado como "una campaña de desprestigio" hacia algunos funcionarios de habilitación nacional.

Ha criticado también que la Dirección General de Administración Local abra "un precedente" al elevar las presuntas irregularidades del Ayuntamiento de Aguarón a la Fiscalía antes de que lo haga la Cámara de Cuentas, lo que ha tachado de "indecente".

Por todo ello, Compés ha considerado oportuno exigir responsabilidades políticas a la líder de la oposición provincial, por acusar "sin pruebas", y a la directora general por "incumplir sus obligaciones" a la hora de proveer de plazas de secretarios o interventores a los municipios y por no custodiar la documentación y "filtrar a los medios todo lo que le interesa para atacar a los alcaldes".

En lo que respecta al alcalde de Aguarón, ha reiterado que el concurso en cuestión lo ha ganado "limpiamente" la empresa adjudicataria y que el grado de familiaridad entre Cucalón y el administrador de la misma es "lejano".

"FARSA" Y "CORTINA DE HUMO"

La portavoz 'popular', Maricarmen Lázaro, ha calificado de "farsa" la moción para tapar el caso de Cucalón, al que se ha referido como "el alcalde de la gamba roja", en referencia a las comidas que están siendo investigadas.

"Lo mantienen en sus cargos como si nada", ha protestado Lázaro, quien ha insistido en que, si sigue como alcalde y presidente comarcal, es "bajo las siglas del PSOE" y "asistido por Pilar Alegría".

De lo contrario, ha continuado, la dirección del partido habría ordenado a los concejales y consejeros comarcales del PSOE a presentar una moción de censura contra Cucalón, cosa que no ha sucedido.

La representante del PP ha sostenido que lo sucedido en torno al alcalde aguaronero ejemplifica a la perfección "el 'modus operandi' del PSOE": proteger al implicado, crear "cortinas de humo" y, finalmente, "atacar a quien denuncia", en referencia a ella misma.

"Me siento acosada cuando ustedes intentan callarme con su propuesta de dimisión", ha dicho, dirigiéndose a la bancada socialista, pero ha subrayado que "han elegido el camino equivocado".

Lázaro ha preguntado también a Sánchez Quero "por qué protege al señor Cucalón" y "qué le debe para protegerlo tanto", tras expresar su deseo de que "los vecinos de Aguarón dejen de ser víctimas de esta tragicomedia pagada con dinero público".

RESPUESTA DE SÁNCHEZ QUERO

El presidente de la DPZ le ha recordado que, precisamente en la Comarca del Campo de Cariñena, en el pasado mandato, los consejeros del PSOE intentaron desalojar al expresidente, el también socialista José Luis Ansón, quien protagonizó diversos escándalos y disparó el gasto en asistencia legal, pero se lo impidió un miembro del PP, el mismo partido que fichó a Ansón en las elecciones municipales de 2023.

Sánchez Quero ha negado también que pusiera secretarios a disposición del alcalde de Aguarón porque tanto el secretario de la DPZ como el del Ayuntamiento de Tobed "en ningún momento obdedecen órdenes directas del presidente de DPZ ni del alcalde de Tobed".

Además, tras criticar la "incompetencia" del Gobierno de Aragón por no designar secretarios e interventores en muchos ayuntamientos, ha señalado que la propia Marina Sevilla agradeció por 'whatsapp' al secretario de Tobed que asistiera al Consistorio aguaronero.

"Tienen que trabajar más para los vecinos y los pueblos de la provincia y trabajar menos para su partido", ha respondido Sánchez Quero a la portavoz 'popular', afirmando que llevan a la institución mociones redactadas "en los despachos negros del Pignatelli" y haciendo un llamamiento al PP a hablar más, en lugar de "echarnos los trastos a la cabeza".

RESTO DE GRUPOS

En cuanto al resto de grupos, Carlos Rodrigo (Vox) ha manifestado que no podían apoyar la moción porque el texto está redactado con un "enfoque parcial" y con "ataques personales", en lo referente a la petición de dimisiones, por lo que "abre un precedente muy peligroso".

La diputada de En Común-IU, Nerea Marín, ha remarcado que no va a defender la gestión de Cucalón, pero que tampoco van a ser "verdugos de nadie", porque para eso están los tribunales, y ha reprochado al PP que vea "la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, mencionando el caso del Ayuntamiento de Manchones, gobernado por los 'populares', donde se impidió tomar posesión a un concejal de IU, hecho que han remitido a la Dirección General de Administración Local.

Desde CHA, José Manuel Latorre, ha lamentado que se recurra a la táctica del "y tú más". "No todo vale para seguir haciendo política", ha expresado, a la vez que ha alertado de los problemas su sufren los ayuntamientos para cubrir las plazas de secretarios e interventores.