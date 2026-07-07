La DPZ impulsa 'Vive el Mar de Aragón' con 480 plazas gratuitas para descubrir el embalse de Mequinenza

La actividad tendrá lugar en Caspe los días 12 de julio y 1, 2, 8 y 9 de agosto y las plazas pueden reservarse por WhatsApp en el 608161261 - EUROPA PRESS

CASPE (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha puesto en marcha una nueva edición de la iniciativa 'Vive el Mar de Aragón', un programa que permitirá a 480 personas descubrir de forma gratuita el embalse de Mequinenza a través de rutas guiadas en lancha motora y actividades de 'big paddle'. La propuesta, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Caspe y la empresa Río Caspe Aventura, busca poner en valor uno de los principales recursos naturales de la provincia y reforzar la oferta de turismo sostenible durante el verano.

La iniciativa se desarrollará los días 12 de julio y 1, 2, 8 y 9 de agosto, con dos turnos diarios, a las 10.00 y a las 12.00 horas. Para participar será necesario realizar una inscripción previa mediante WhatsApp y acudir al punto de encuentro con quince minutos de antelación.

El diputado provincial Abraham Martínez ha destacado que este tipo de proyectos permiten revitalizar los municipios rurales y convertir su patrimonio natural en un motor de desarrollo económico. "Poner en marcha iniciativas como esta es poner en valor nuestros pueblos, su riqueza natural y ayudar a que cada vez más personas conozcan los rincones de la provincia", ha afirmado.

Martínez ha subrayado que la Diputación mantiene su apuesta por respaldar proyectos que favorezcan el turismo rural y generen actividad económica en el territorio. En este sentido, ha señalado que conocer el patrimonio provincial constituye "la base para que el territorio siga avanzando" y ha animado a descubrir un enclave situado a poco más de una hora de Zaragoza.

Por su parte, la alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, ha colocado el foco en el potencial del embalse de Mequinenza como uno de los grandes atractivos naturales del municipio. Ha explicado que la actividad pretende acercar este espacio tanto a vecinos como a visitantes mediante experiencias "activas, respetuosas y sostenibles", al tiempo que contribuyen a dinamizar el sector turístico local.

DOS PROPUESTAS PARA DESCUBRIR EL EMBALSE

'Vive el Mar de Aragón' combinará dos actividades complementarias adaptadas a todo tipo de públicos. La primera consistirá en rutas guiadas en lancha motora con salida desde el camping Taiga Lake Caspe. El recorrido, de aproximadamente 30 kilómetros, permitirá navegar por algunos de los espacios más representativos del embalse mientras se explican sus valores naturales, su biodiversidad y la historia ligada a la construcción del pantano.

Durante la travesía, los participantes conocerán diferentes enclaves del denominado Mar de Aragón, varios de ellos catalogados como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), además de parajes vinculados al pasado agrícola de la zona y la isla donde se encuentra la ermita de la Magdalena, antiguo monasterio sanjuanista convertido hoy en uno de los elementos paisajísticos más singulares del embalse.

La segunda propuesta será el 'big paddle', una modalidad colectiva del paddle surf que se desarrollará desde el Club Náutico Mar de Aragón. Se trata de una actividad deportiva de nivel básico, diseñada para personas sin experiencia previa, en la que los participantes aprenderán nociones elementales de navegación mientras disfrutan del entorno natural.

El gerente de Río Caspe Aventura, Eduardo Catalán, ha explicado que las dos actividades responden a objetivos diferentes pero complementarios. Mientras el 'big paddle' busca acercar los deportes náuticos de forma sencilla y accesible, las rutas en lancha están concebidas para mostrar "los mejores rincones del Mar de Aragón" y divulgar tanto su riqueza medioambiental como su patrimonio histórico.

NATURALEZA, HISTORIA Y TURISMO SOSTENIBLE

Catalán ha destacado que durante la navegación los asistentes podrán conocer la fauna y flora características del embalse, así como algunas de las especies de aves y peces que habitan este ecosistema. Además, las explicaciones abordarán las transformaciones sociales que supuso la construcción del embalse de Mequinenza y episodios históricos ligados a enclaves como la ermita de la Magdalena.

Las actividades se desarrollarán en grupos de 24 personas por turno, con capacidad para un total de 480 participantes --240 en las rutas en lancha y otros 240 en 'big paddle'--. La organización facilitará previamente toda la información necesaria sobre el material recomendado para cada modalidad.

La alcaldesa de Caspe ha defendido que este tipo de iniciativas permiten diversificar la oferta turística del municipio, conocido por su patrimonio histórico vinculado al Compromiso de Caspe, incorporando también el valor de un espacio natural "que forma parte de la identidad de la ciudad" y que combina naturaleza, deporte, ocio y convivencia.

Desde la DPZ han incidido en que el objetivo final del programa pasa por dar mayor visibilidad al embalse de Mequinenza y consolidarlo como un destino de referencia para el turismo de naturaleza. Para ello, han animado a vecinos y visitantes a participar en una propuesta que pretende mostrar la calidad paisajística de la provincia de Zaragoza.