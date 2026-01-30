La DPZ incluye más criterios de calidad y difusión en el nuevo pliego de la plaza de toros de La Misericordia

El diputado de la DPZ José Carlos Tirado. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha sacado este viernes a concurso la gestión de la plaza de toros de La Misericordia, propiedad de la institución, con un pliego en el que pierde peso el valor de la oferta económica y lo ganan otros criterios subjetivos como la calidad de la programación y la promoción y la difusión del coso y de la tauromaquia.

En rueda de prensa, el diputado delegado de la plaza, José Carlos Tirado, ha destacado que el pliego pone "en el centro" a la afición taurina, que ha venido criticando la gestión de la empresa adjudicataria durante los últimos años, y ha justificado que se ha demorado "un poco más de lo previsto" para "dejar bien atado todo lo administrativo y jurídico".

Ello ha llevado a la institución provincial a modificar "intensamente" el contenido del pliegos para restar valor a la oferta económica y dar mayor puntuación a otros aspectos, que "era la petición general de la mayoría de aficionados".

También se cambia el periodo de vigencia, que pasa de cuatro años a tres más otro de posible prórroga, y se incrementa el requisito de solvencia económica, que era de 300.000 euros y ahora será de 992.613,72 euros de volumen de negocio para las empresas que concurran, tres veces más que en pliego anterior.

En cuanto a la solvencia técnica, se deberá acreditar la explotación de espectáculos taurinos en al menos una plaza de primera categoría en un mínimo de dos de las últimas cuatro anualidades completas, o bien de un mínimo de 25 corridas de toros por año en plazas de primera o de segunda en al menos tres de los últimos cinco años completos.

EL 40%, POR PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN

En concreto, Tirado ha precisado que se valorarán 100 puntos --el anterior pliego era sobre un máximo de 60--, por lo que el precio pierde peso aun manteniéndose en 30 puntos. Otros 30 puntos estarán relacionados con otros criterios objetivos y 40 por aspectos a analizar mediante "juicios de valor" --28 por la programación y 12 por el plan de difusión--. Para ello, la DPZ podrá designar un grupo de expertos de hasta cinco miembros.

Por tanto, el diputado ha recalcado que el nuevo pliego es "profundamente diferente" al anterior, si bien mantiene los descuentos en los abonos y en las entradas para jóvenes y jubilados e incrementa el número de festejos a realizar con las escuelas taurinas. Todo ello, ha resumido, con el objetivo de encontrar "al mejor empresario" para el coso zaragozano y ofrecer "los mejores festejos" a los aficionados.

Los pliegos contemplan un contrato de arrendamiento y no de servicios --lo que han justificado en que es una fórmula "mucho más rápida" para la licitación-- y establecen dos ciclos --la feria de San Jorge y la del Pilar--, que suman un total de 68 días, aunque la adjudicataria podría solicitar más.

El arrendamiento incluye también el alquiler de almohadillas, la explotación del bar, la venta de la carne de las reses de lidia, las retransmisiones de televisión y la publicidad exterior e interior.

Al igual que en el anterior pliego, se marca una serie de espectáculos taurinos mínimos: ocho corridas de todos, que deberán tener "un interés permanente" en cuanto a toreros como ganaderías participantes, una de rejones, una novillada con picadores y seis festejos populares.

FESTEJOS POPULARES OBLIGATORIOS

Además, el arrendatario podrá organizar festejos populares durante la Feria de San Jorge, mientras que será obligatorio para la del Pilar. Estos actos deberán ser vaquillas matinales, concursos de recortadores con anillas, desencajonadas, concursos de recortadores con toros, gran prix de las peñas, concursos de roscaderos, exhibición de bravura con obstáculos, concurso de recortes con toros embolados de fuego, encuentro internacional de tauromaquias populares y otros similares que permita el Reglamento Taurino Aragonés.

El precio mínimo ofertado será de 165.435,62 euros y los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 16 de febrero en el Registro General de la DPZ, de forma presencial, por correo postal certificado o a través de la sede electrónica.

Por otro lado, sobre el uso de la plaza por parte de las escuelas taurinas, el diputado ha especificado que hay una que sí que la utiliza, aunque no el ruedo sino el patio de caballos, y que la otra está pendiente de que se cubra la plaza de conserje, tras la jubilación del anterior, para retomar la negociación del convenio.