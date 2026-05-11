La DPZ lanza una nueva convocatoria de sus ayudas para emprendedoras, dotadas con 400.000 euros

Las subvenciones podrán solicitarse hasta el 10 de agosto y este año vuelven a incluir tanto gastos corrientes como de inversión. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha lanzado una nueva convocatoria de sus ayudas al autoempleo femenino, con una dotación de 400.000 euros que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ). Las subvenciones están dirigidas a aquellas mujeres que hayan puesto en marcha recientemente su propio negocio en algún municipio zaragozano, excluida Zaragoza capital. El plazo para solicitarlas permanecerá abierto hasta el próximo 10 de agosto.

El objetivo de la presente convocatoria es impulsar estrategias que faciliten el avance social de las mujeres mediante su inserción en el mercado laboral por medio de la concesión de ayudas para trabajadoras que se vayan a constituir como empresarias autónomas. Como en anteriores convocatorias, la cuantía máxima que puede recibir cada beneficiaria es de hasta el 80% del presupuesto subvencionable, con un límite de 10.000 euros por proyecto.

Los proyectos empresariales deberán ser promovidos por mujeres favoreciendo la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida familiar y profesional. Del total del presupuesto, 200.000 euros se destinarán a sufragar gastos corrientes y los otros 200.000 a cubrir gastos de inversión, con el objetivo de facilitar tanto el funcionamiento diario como el impulso inicial de las nuevas iniciativas empresariales.

La diputada delegada de Igualdad, Manuela Berges ha hecho hincapié en que esta nueva convocatoria de ayudas al autoempleo femenino reafirma el compromiso de la Diputación de Zaragoza con el impulso de políticas activas que favorezcan la igualdad de oportunidades. "Esta iniciativa busca respaldar a mujeres emprendedoras de la provincia, facilitando los recursos necesarios para que puedan iniciar o consolidar sus proyectos profesionales en condiciones más equitativas", ha añadido.

Berges ha subrayado que el objetivo fundamental de esta convocatoria es promover la independencia económica de las mujeres, eliminando barreras estructurales y fomentando su participación en el tejido productivo. En este sentido, ha argumentado que el autoempleo "se presenta como una herramienta clave para avanzar hacia una sociedad más justa, permitiendo a las mujeres desarrollar sus capacidades, generar riqueza y contribuir activamente al desarrollo local".

Por último, la diputada se ha referido a que la institución provincial mantiene una apuesta firme por diseñar e impulsar estrategias que faciliten el avance de las mujeres mediante su inserción en el mercado laboral y por lo tanto "estas ayudas no solo suponen un respaldo económico, sino también un reconocimiento al talento y la iniciativa femenina, pilares esenciales para construir un futuro más igualitario y sostenible en el conjunto de la provincia".

Podrán acogerse a esta convocatoria, aquellas mujeres que se hayan establecido o se vayan a establecer y se den de alta como trabajadoras autónomas desde el día 1 de enero de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, en los municipios de la provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital. Es necesario que estén empadronadas en dichos municipios antes de iniciar la actividad y que hayan estado en situación de desempleo previamente.

También podrán volver a solicitarlas aquellas emprendedoras que ya fueron beneficiarias en la última edición y no obtuvieron la ayuda completa por no haber cumplido un año de actividad.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Se consideran gastos subvencionables aquellos que se realicen desde el 1 de enero de 2025 y hasta el 31 de mayo del año 2026 para las solicitantes que presenten solicitud por primera vez. Serán gastos objeto de subvención, en lo que respecta a gasto corriente, los relacionados con el asesoramiento legal y empresarial derivado de la constitución de la empresa y gastos financieros de asesoría jurídica del primer año de actividad; gastos de publicidad; gastos de alquiler de locales, alquiler de materiales, renting o leasing de vehículos necesarios u otros materiales para el desarrollo del proyecto o actividad durante el primer año.

También, seguro del primer año de actividad de la empresa; impuestos que graven el inicio de la actividad y que no sean susceptibles de recuperación o compensación; Seguridad Social del primer año de actividad así como gasto corriente (luz, agua, teléfono, internet) que respondan claramente al proyecto y al domicilio fiscal del mismo.

Por lo que respecta a gastos de inversión, se incluyen adquisición de mobiliario, equipamiento, equipos técnicos, instrumental; obra de creación del negocio y obra de reforma vinculadas con la apertura del negocio; honorarios profesionales vinculados a las actuaciones de obra anteriormente citada y otros gastos de inversión vinculados directamente con el inicio del proyecto.