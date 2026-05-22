La DPZ lanza una nueva edición de su programa de termalismo social con más de 1.000 estancias subvencionadas

Los vecinos de los municipios pueden apuntarse del 26 de mayo al 8 de junio. Las estancias se adjudicarán por orden de solicitud y si quedan plazas se abrirá un nuevo plazo para los vecinos de Zaragoza capital. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) abrirá este martes 26 de mayo el plazo para solicitar plaza en una nueva edición de su programa de termalismo social, una iniciativa dirigida a fomentar el envejecimiento activo y mejorar la salud y el bienestar de las personas mayores y colectivos vulnerables de la provincia. El programa volverá a ofrecer más de 1.000 estancias subvencionadas en los balnearios zaragozanos con ayudas que alcanzan hasta los 300 euros por usuario.

La convocatoria ha sido presentada este viernes por la diputada delegada de Bienestar Social de la DPZ, Mercedes Trébol, y la jefa del Servicio de Bienestar Social, Yolanda Morales, quienes han detallado las novedades y el funcionamiento de una iniciativa consolidada desde hace años dentro de las políticas sociales de la institución provincial.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 8 de junio y, por segundo año consecutivo, tendrán prioridad las personas empadronadas en municipios de la provincia, excluyendo Zaragoza capital. En caso de quedar plazas libres, se abrirá posteriormente un segundo plazo destinado a vecinos de la capital aragonesa.

Mercedes Trébol ha destacado durante la presentación que el programa encuentra su respaldo en el artículo 43 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la protección de la salud y establece la obligación de los poderes públicos de promover medidas preventivas y facilitar el acceso al ocio saludable.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y APOYO AL SECTOR TERMAL

La diputada de Bienestar Social ha remarcado que la DPZ lleva años impulsando este programa con el objetivo de "facilitar a los vecinos de nuestros pueblos estos servicios termales para mejorar la salud y el bienestar físico, social y psicológico".

Trébol ha incidido especialmente en el papel del programa como herramienta para fomentar el envejecimiento activo, promover la autonomía personal y prevenir situaciones de aislamiento o deterioro físico y mental entre las personas mayores.

Asimismo, se ha referido a la importancia económica que tiene esta iniciativa para el sector termal de la provincia. "También ayudamos a mejorar el sector económico de una zona muy importante de la provincia", ha señalado, destacando el peso que los balnearios tienen en la actividad turística y económica de varias comarcas zaragozanas.

Una de las principales novedades de esta edición es la unificación del formato de estancia. Tras consultar tanto a usuarios como a responsables de los balnearios, la DPZ ha decidido eliminar la modalidad de nueve días y apostar únicamente por estancias de cinco días y cuatro noches, al tratarse de la opción más demandada y la que permite llegar a un mayor número de beneficiarios.

"Vimos que era la mejor forma de llegar a más gente y de facilitar también la organización tanto para los usuarios como para los balnearios", ha explicado Trébol.

La diputada ha valorado la flexibilidad del programa, ya que los beneficiarios podrán escoger tanto el balneario como las fechas de la estancia según su disponibilidad y la oferta de plazas de cada establecimiento.

DESCUENTOS DE HASTA EL 40 % Y GESTIÓN SIMPLIFICADA

El programa mantiene además el sistema implantado el pasado año para simplificar los trámites administrativos y facilitar la gestión de las ayudas. Los usuarios abonarán directamente en el balneario el importe final ya bonificado, mientras que la DPZ transferirá posteriormente la parte subvencionada a los establecimientos termales.

Gracias a este sistema, los beneficiarios podrán acceder a descuentos de hasta el 40% del coste total de la estancia o un máximo de 300 euros por persona.

Las estancias incluirán alojamiento en régimen de pensión completa, reconocimiento médico personalizado a la llegada, seguimiento sanitario durante el tratamiento y un mínimo de tres tratamientos termales diarios prescritos por personal médico. Además, los balnearios ofrecerán atención sanitaria de ATS durante toda la estancia.

Los usuarios podrán disfrutar de habitación individual o doble. En este último caso, podrán compartir estancia con otro beneficiario del programa o con una persona que no reciba subvención y que, por tanto, deberá asumir el coste íntegro del alojamiento.

El programa está dirigido a personas mayores de 60 años, pensionistas mayores de 18 años --excepto perceptores de pensión de orfandad-- y personas con una discapacidad igual o superior al 60% o con grado II de dependencia.

FACILIDADES PARA LA TRAMITACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

La jefa del Servicio de Bienestar Social de la DPZ, Yolanda Morales, ha explicado que se ha trabajado especialmente en simplificar el procedimiento administrativo para facilitar el acceso al programa.

Para ello, la Diputación pondrá a disposición de los usuarios modelos de solicitud ya preparados a través de la sede electrónica y habilitarán además un punto específico de atención presencial en la propia DPZ para ayudar a rellenar la documentación.

Este servicio funcionará entre las 10.00 y las 13.00 horas durante el periodo de presentación de solicitudes, aunque la atención podrá realizarse también en el horario habitual del registro.

Morales ha recordado que las solicitudes podrán presentarse tanto de forma telemática como presencialmente en el Registro de la Diputación Provisional de Zaragoza o en cualquier otra administración pública, incluidos los ayuntamientos.

La responsable técnica ha insistido en que la prioridad seguirá siendo atender a los vecinos de los municipios de la provincia, en línea con la función de apoyo al medio rural que desarrolla la institución provincial.

Las ayudas se adjudicarán por orden de entrada de las solicitudes siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Una vez concedida plaza, será el propio beneficiario quien contacte directamente con el balneario elegido para concretar las fechas de la estancia, que podrán disfrutarse hasta finales de 2026.

Desde la DPZ confían en que el programa vuelva a registrar una elevada participación y mantenga la buena acogida de ediciones anteriores gracias a un formato más flexible, accesible y adaptado las necesidades de los usuarios.