La DPZ organiza una conferencia sobre la evolución de las especialidades médicas en el Hospital Provincial

Archivo - Hospital Nuestra Señora de Gracia (Hospital Provincial) de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha organizado este miércoles una nueva conferencia dentro del programa de actos con motivo del 600 aniversario de la fundación del Hospital Nuestra Señora de Gracia, que durante más de un siglo dependió de la institución provincial, que abordará la evolución de las especialidades médicas en el centro.

Bajo el título 'La evolución de las especialidades médicas en el Hospital Nuestra Señora de Gracia. La medicina interna en el siglo XX', la conferencia correrá a cargo del exjefe de cardiología Joaquín Aznar y tendrá lugar en el salón de la Real Academia de Medicina del Edificio Paraninfo a las 19.00 horas.

Joaquín Aznar es licenciado en Medicina. Obtiene, en 1983, por oposición libre, la plaza de cardiólogo del Hospital Nuestra Señora de Gracia.

En 1991, accede al grado de Doctor con la tesis "Estudio de la calidad de vida en el paciente hipertenso con dos hipotensores diferentes". Es médico jefe de cardiología del Hospital entre 1992 y 2010, cuando es nombrado jefe de cardiología del sector II de Zaragoza.

Pertenece a diversas sociedades científicas nacionales e internacionales, habiendo participado en numerosos congresos, mesas redondas y cursos. Ha participado en numerosos estudios científicos como investigador habiendo publicado trabajos y libros científicos y divulgativos.

El Hospital Real Nuestra Señora de Gracia es uno de los hospitales con más antigüedad y tradición de España. Desde su antigua ubicación, en la actual plaza de España y calles adyacentes, durante casi cuatro siglos fue pionero en diversas disciplinas médicas y su desaparición fue provocada por los bombardeos de las tropas francesas en 4 de agosto de 1808, lo que provocó el cambio de ubicación al Hospital de Convalecientes que se había creado en 1677, su sede actual.

Tal y como explicará Aznar en la conferencia, en el hospital han desarrollado su labor cotidiana médicos y cirujanos de Zaragoza que, con gran entusiasmo, tesón y sacrificio desempeñaron una Medicina que, con más o menos medios, la mantuvieron en una permanente innovación. Entre ellos, tres generaciones de médicos de su familia.

En la conferencia realizará un esbozo de cómo se desarrolló la Medicina Interna y su evolución a lo largo de estos 100 años con especial hincapié en la cardiología.