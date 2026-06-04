La DPZ participa un año más en los Corporales de Daroca, Fiesta de Interés Turístico de Aragón

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, y la vicepresidenta, Teresa Ladrero, encabezan la delegación de la corporación provincial en los Corporales de Daroca. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

DAROCA (ZARAGOZA), 4 (EUROPA PRESS)

Una representación de 21 diputados de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), encabezada por su presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, y la vicepresidenta, Teresa Ladrero, ha participado este jueves, como los últimos 60 años, en la festividad de los Corporales de Daroca, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón.

"Hoy es un día muy especial para los vecinos de Daroca, que lo esperan y lo viven con mucha ilusión. Se trata de una de esas muchas tradiciones de nuestra provincia que pasan de generación en generación y que disfrutamos con orgullo cada año", ha destacado Sánchez Quero, quien ha recordado que la DPZ contribuyó para que esta celebración de los Corporales fuera declarada en 2006 Fiesta de Interés Turístico de Aragón.

La DPZ acompaña cada año a los darocenses y vecinos y vecinas llegados de toda la comarca y provincias vecinas para conmemorar esta festividad que es "una de sus tradiciones más queridas y reconocidas".

La comitiva ha asistido primero a la eucaristía celebrada en la iglesia colegial de Santa María, desde donde luego ha partido en procesión por las calles del casco histórico de Daroca, cubriéndose de un colorido manto de flores Historia de este día El milagro de los Corporales de Daroca se remonta a 1238.

El noble Berenguer de Entenza lideraba en las cercanías de Valencia compañías llegadas de Daroca, Calatayud y Teruel para hostigar a los musulmanes al sur del Júcar tras la conquista de Valencia por Jaime I. Los musulmanes sitiaron a los cristianos en el pueyo.

Berenguer de Entenza, ante el asedio, ordenó a mosén Mateo, clérigo de la iglesia de San Cristóbal de Daroca, que celebrara una misa, durante la que, al levantar el sacerdote el paño donde se guardaban seis hostias, estas estaban empapadas en sangre.

El hecho se consideró como un milagro y los cristianos se lanzaron a la lucha encabezados por el cura, que sobre un asno blanco mostró durante la batalla las hostias ensangrentadas. Los musulmanes fueron derrotados.