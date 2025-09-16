La DPZ programa este mes 12 conciertos en la provincia dentro de sus Jornadas de Órgano

Presentación de las Jornadas de Órgano en la Provincia de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha programado un total de 12 conciertos en otros tantos municipios dentro de la XLIII edición de las Jornadas de Órgano en la Provincia de Zaragoza, que este año se desarrollarán del 18 al 28 de septiembre con entrada libre hasta completar el aforo.

El ciclo empieza este jueves, a las 20.00 horas, en la iglesia de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza, y pasará también por Brea de Aragón, Caspe, Ejea de los Caballeros, Épila, La Almunia de Doña Godina, Mallén, Muel, Tarazona, Tobed, Trasobares y Zuera.

En la rueda de prensa de presentación de las jornadas, la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, ha expresado el "gran orgullo" de la institución por organizar ya 43 ediciones de este ciclo, que permite al público apreciar la variedad de estilos que se pueden interpretar en los órganos, que han sido ejemplo de "riqueza cultural y musical" durante siglos.

A través de estos encuentros, ha asegurado la diputada provincial, "se fomenta la preservación del patrimonio organístico, se impulsa la formación de nuevas generaciones y se mantiene viva una tradición artística que sigue resonando con fuerza en la actualidad".

Ha aprovechado también para reivindicar la labor de la institución a la hora de impulsar planes de restauración para "todos los órganos de la provincia", que ahora "suenan" gracias a esas intervenciones.

El coordinador artístico de las jornadas, Javier Artigas, ha coincidido con Lázaro en que la DPZ "se cargó a sus espaldas" la responsabilidad de restaurar todos estos instrumentos históricos.

En cuanto al ciclo, ha explicado que han intentado "diversificar" la programación y los municipios en los que tienen lugar los conciertos, con el objetivo también de promover un "peregrinaje" entre el público, ya que la sonoridad depende mucho del órgano en cuestión. Otra de las novedades es la incorporación de organistas jóvenes junto a otros más veteranos.

12 CONCIERTOS QUE SE ADAPTAN A CADA ÓRGANO

Es más, Artigas ha asegurado que el repertorio de los distintos recitales dependerá precisamente del órgano en cuestión. Ha puesto como ejemplo que el organista Juan de la Rubia actuará en la iglesia de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza y en el templo parroquial de Muel --este viernes, a las 19.30 horas-- y lo hará con un programa diferente en función de las características del instrumento.

El programa continuará el sábado, a las 18.30 horas, en la iglesia parroquial de Mallén, con Benantzi Bilbao, quien también actuará un día más tarde, a las 12.30 horas, en Brea de Aragón.

Javier Artigas y Fernando Sánchez llegarán el domingo, 21 de septiembre, a las 12.00 horas, a Trasobares, mientras que, ese mismo día a las 12.00 horas, Jaime Martínez Vivancos hará lo propio en La Almunia de Doña Godina.

La segunda semana de conciertos comenzará el viernes, 26 de septiembre, a las 20.00 horas, en la iglesia de la Merced de Tarazona, con Silvia Márquez.

El sábado actuarán Guido García Sánchez en Tobed --18.30 horas-- y Luis Antonio González Marín en Zuera --20.00 horas--. El ciclo concluirá el domingo, 28 de septiembre, con los conciertos de Alize Mendizábal en la parroquia de Santa María de Ejea de los Caballeros --19.00 horas-- y de Javier Sáez Docón en Épila --20.00 horas--.

Ese mismo día, tendrá lugar la propuesta más diferente dentro del ciclo, que es un recital de la mano de Aragón Barroco, compuesto por Eduardo Gregorio y Juan Compés, que fusionará los sonidos del órgano y de la trompeta en la colegiata de Santa María la Mayor de Caspe, a las 19.00 horas. "Es un órgano que se presta a esto", ha expuesto el coordinador artístico.