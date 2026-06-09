DPZ y UGT celebran una jornada para buscar soluciones ante la "alarma social" en torno a la vivienda

Félix González (Fundación Manuel Fernández 'Lito'); la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero; el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz; y el secretario general de UGT-FICA Aragón, Sergio Sancho. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), la Fundación Manuel Fernández 'Lito' y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) organizan el próximo martes, 16 de junio, la jornada 'Un techo es un derecho', con el objetivo de abordar la actual situación de "alarma social" en torno al acceso a la vivienda y de aportar soluciones tanto para abaratar los precios como para cubrir el déficit de trabajadores que tiene el sector.

La cita será a las 10.00 horas en la Ciudad Escolar Pignatelli de Zaragoza. Los interesados pueden inscribirse de forma gratuita a través del correo 'fundacionlito@fundacionlito.es' o en el teléfono '91 456 21 31', antes del 12 de junio.

La jornada se ha presentado este martes en la DPZ con la vicepresidenta provincial, Teresa Ladrero; el secretario general de UGT-FICA Aragón, Sergio Sancho; y Félix González, en representación de la Fundación Manuel Fernández 'Lito', perteneciente a UGT-FICA.

Ladrero ha explicado que el fin de la convocatoria es hablar del "desafío" de las dificultades para acceder a la vivienda, algo que llega después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicara que Aragón es la comunidad autónoma en la que más subieron los precios en el primer trimestre de este año, un 15,6%.

Un incremento de precios "constante" que se suma a la escasez de oferta y que "la que hay" presenta importantes dificultades de acceso, sobre todo para las personas jóvenes.

La vicepresidenta de la DPZ ha considerado que estos datos demuestran "claramente" que lo que se está haciendo en Aragón en esta materia es "insuficiente", ya que el aumento en los precios es "una barbaridad".

"Los jóvenes no se tienen que sentir frustrados en su emancipación al no poder acceder a una vivienda", ha añadido Ladrero, quien ha sostenido que esto se produce porque la Administración "no está a la altura".

JUNTOS

En este sentido, ha apostado por compartir experiencias que estén funcionando en otras autonomías y, sobre todo, por la colaboración institucional entre ayuntamientos, Gobierno autonómico y Gobierno central: "No se puede ir uno por cada lado", ha subrayado.

Como soluciones, ha puesto como ejemplo los topes a los precios del alquiler o aprovechar la "oportunidad" que supone la Ley de Vivienda estatal para aplicar estas medidas o declarar zonas tensionadas. Unas medidas para las que ha insistido en que lo que hace falta es "voluntad política" para intervenir en el mercado, tanto el de alquiler como el de compra.

Por su parte, el secretario general de FICA-UGT Aragón ha apuntado que llevan mucho tiempo, desde antes de se generara la actual "alarma social", advirtiendo de los riesgos de los problemas para acceder a una vivienda y de cómo influye en los bolsillos de los trabajadores.

A este respecto, ha señalado que la vivienda "se come" los avances en el poder adquisitivo de las familias trabajadoras alcanzados en la negociación colectiva, con el resultado de que "una franja social" está impidiendo el bienestar social de muchas personas.

Tras coincidir en que "se están haciendo cosas" pero que son "insuficientes", Sancho se ha detenido también en la situación actual del sector de la construcción, ante la previsión de que necesitará más de 40.000 empleados en los próximos ocho años en Aragón, por lo que la jornada abordará asimismo cómo "dignificar" este sector, que se ha digitalizado y en el que ya no tiene tanto peso "la forma física".

VIVIENDA

A ello ha sumado la industrialización de la construcción de viviendas, "muy importante" para que los precios sean más accesibles y los hogares sean más eficientes energéticamente.

Sobre la situación del mercado de la vivienda en Zaragoza, el dirigente sindical ha subrayado que "los datos no engañan a nadie", con la capital aragonesa liderando el encarecimiento de la vivienda nueva a nivel nacional, a costa especialmente de los colectivos más vulnerables. Ha defendido también la necesidad de acompañar los grandes proyectos industriales en marcha, como los nuevos centros de datos, para los que la construcción de vivienda es, además, una "necesidad económica".

En representación de la Fundación Manuel Fernández 'Lito', Félix González ha comenzado reivindicando que "la vivienda debe ser un derecho de los ciudadanos", una idea que será la que articule la jornada del 16 de junio en la capital aragonesa, que se dividirá en cuatro mesas de debate.

Así, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, junto con el responsable de UGT-FICA Aragón, inaugurará oficialmente la jornada, para luego dar paso a una sesión sobre la coyuntura de la vivienda, en la que se abordará el Plan Europeo de vivienda asequible, las políticas públicas en esta materia y el reto demográfico.

A mediodía, se celebrará otra mesa redonda en torno a las necesidades profesionales y las oportunidades laborales que ofrece el sector de la construcción y, por la tarde, se abordarán, por un lado, los nuevos modelos de construcción, rehabilitación, industrialización o la situación en el medio rural, y cerrará una últimas esión sobre el papel de las administraciones.