Durão Barroso dice que "Europa no puede esperar que Trump le solucione sus problemas" y emplaza a reforzar su Defensa

El expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, durante la celebración de la primera jornada del Congreso "La oportunidad del futuro",organizado por Fundación Ibercaja. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ha afirmado este jueves, en la primera sesión del congreso 'La oportunidad del futuro', organizado por Fundación Ibercaja para celebrar su 150 aniversario, que "Europa no puede ser el adolescente que espera que Trump le solucione sus problemas" y ha emplazado a reforzar su Defensa adquiriendo "un concepto amplio de seguridad", que incluya factores como la industria y la tecnología.

Durão Barroso ha intervenido en el Palacio de Congresos de Zaragoza, donde ha realzado los valores de la UE y ha considerado que Europa debe plantear "propuestas", destacando los derechos humanos, la democracia, el pluralismo y la dignidad de la persona humana. Ha elogiado el reciente viaje del Papa León XIV a España.

Sobre la UE, ha emplazado a "hacer nuestros deberes", como la unión de los mercados de capitales o el impulso a la competitividad, llamando la atención sobre la dificultad de poner de acuerdo a 27 países. "Precisamos de la escala europea" porque los países comunitarios son de pequeño tamaño, ha dicho.

Ha defendido las instituciones, remitiéndose a uno de los padres de la Comunidad Europea, Jean Monnet, para afirmar que "las instituciones nos dan la noción del tiempo, de construir algo que no es solo para nosotros".

EL CONSENSO MODERADO, EN RIESGO

Hay un riesgo sobre "el consenso moderado" entre centro izquierda y centro derecha, ha expuesto Durão Barroso,señalando que ha habido un consenso desde el final de la segunda guerra mundial, pero hoy hay "una fragmentación geopolítica entre los países y en el interiro de los países", creándose "una situación de policrisis".

El expresidente europeo ha mencionado tres causas de la situación del mundo actual, como son la guerra de Ucrania, el ataque terrorista de Hamás contra Israel y la elección de Donald Trump, lo que "está cambiando la geopolítica" y responde a "una decisión personal de Vladimir Putin", apuntando que puede haber una tregua.

La guerra de Ucrania "es el mayor guerra en Europa desde el fin de la segunda guerra mundial", ha afirmado, mencionando las inversiones en Defensa por parte de Alemania, también el cambio en la relación entre Rusia y China.

En cuanto al ataque de Hamás contra Israel, ha destacado que el objetivo estratégico de Israel "era siempre procurar anular a Irán porque su programa es acabar con Israel, no quiere la existencia de Israel", tras lo que ha lamentado la muerte de inocentes en Gaza tras la invasión israelí, a raíz de los atentados de octubre de 2023.

"Las causas del conflicto" continúan, pese al acuerdo entre Irán y Estados Unidos, ha continuado Durão Barroso, quien ha dudado de que este acuerdo sea una oportunidad para la paz en Oriente Medio, resaltando "el indescriptible nivel de odio" entre Israel e Irán.

Respecto a la reelección de Trump, ha destacado que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo y "lo que acontece a Estados Unidos tiene impacto" en el resto del mundo. "Trump cambió la gramática de la política, las reglas de la política, la comunicación y la diplomacia", ha considerado el exmandatario portugués.

Ha pedido al Norte Global que "evite la arrogancia, una forma de estupidez" y asuma sus responsabilidades, y a los países del Sur les ha exigido que abandonen "el resentimiento", que "no puede ser una política", mencionando el caso de Putin tras el colapso de la Unión Soviética.

"Hay varios futuros posibles, el futuro está en construcción, tenemos que prepararlo, y hay tendencias muy fuertes que podemos prever", ha manifestado Durão Barroso.

EL MUNDO, "VOLÁTIL Y POLARIZADO"

El exmandatario ha recordado que, actualmente, no representa a ninguna institución y ha ofrecido su perspectiva sobre el mundo que viene, señalando que las previsiones sobre tecnología o política "no son ciencia cierta", reclamando "rigor intelectual".

"El mundo hoy es más incierto, volátil, polarizado, imprevisible y peligros" e, incluso Europa, en el pasado atravesó situaciones mucho peores, pero "hay algo sin precedentes", la globalización, la escala, la velocidad, "cambios que acontecen simultáneamente y eso nos genera la sensación de que vivimos una ruptura".

A su juicio "si hay una transición, no sabemos para dónde es", en alusión al orden mundial emanado de la segunda guerra mundial, con "la hegemonía" de Estados Unidos, lo que ha dado paso al multilateralismo: "No sabemos cuál es la nueva situación y eso causa ansiedad en la política y en las sociedades en general".

Esa ansiedad "puede alimentar el sentimiento fatalista y derrotista", ha avisado Durão Barroso, indicando que también hay una ansiedad psicológica, por ejemplo entre los jóvenes por el futuro del planeta y el cambio climático.

A la vez, se está produciendo "una profuda transformación de la política y de los partidos políticos", ha continuado, mencionando la aparición del populismo, afirmando que "la democracia ya no es el sistema de referencia obligatorio, ha perdido una gran parte de su prestigio, y suben los populismos".

Ha aludido a la pérdida de esperanza entre los votantes, la competitividad con China, la "señal de alarma" de la COVID sobre la economía y el riesgo geopolítico, "fundamental en la decisión de los Gobiernos y las empresas internacionales", también el cambio climático y el convencimiento de que hay "una verdadera revolución" con la Inteligencia Artificial, la computación cuántica y la genética.

José Manuel Durão Barroso ha comentado que hay "una transformación radical de casi todo, no solo de la economía, sino de la educación, la salud, el aumento de la capacidad cognitiva con la IA, el aumento de la esperanza de vida hasta los 120 años", pero "al mismo tiempo hay problemas muy serios", por ejemplo la necesidad de controlar la IA "antes de que nos controle a nosotros".

"Hoy ya no somos, el ser humano, la inteligencia máxima" porque "la IA consigue resultados que los autores de esas máquinas no entienden, una cuestión que exige la máxima atención".

Durão Barroso ha llamado la atención sobre la baja natalidad y "el invierno demográfico" en la UE, observando que los países europeos necesitan más gente para trabajar y "la inmigración es indispensable", puntualizando que "hay límites al multiculturalismo", incluso entre los países más tolerantes, pero "no hemos encontrado una solución para eso", incidiendo en que la no resolución de este conflicto ha traído a los partidos anti inmigración.