El eclipse impulsa el turismo rural en Aragón con ocupaciones de hasta el 99% y reservas realizadas hace dos años

Archivo - La mayoría de los alojamientos ha fijado la estancia mínima en cuatro noches, pero aún así los visitantes llegan a reservar seis, siete incluso diez nocturnidades - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo eclipse total de Sol del 12 de agosto no solo ha despertado el interés de aficionados a la astronomía de todo el mundo, sino que se ha convertido en un importante motor para el turismo rural aragonés. La Federación Aragonesa de Turismo Rural (FARATUR) asegura que la ocupación de los alojamientos rurales de la comunidad se sitúa entre el 98% y el 99%, con especial incidencia en las provincias de Zaragoza y Teruel, las zonas donde el fenómeno será más visible.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de FARATUR, Sara Ros, ha explicado que el comportamiento de las reservas confirma el enorme atractivo internacional que ha generado el eclipse y que, aunque el puente del 15 de agosto ya suele registrar una elevada demanda, este año la ocupación se sitúa por encima de ejercicios anteriores gracias al acontecimiento astronómico.

Según detalla, las zonas con mejores condiciones de observación son las que antes agotaron sus plazas. "Estamos hablando de una ocupación media del 98% en Zaragoza y Teruel, aunque prácticamente toda Aragón se mueve entre el 98% y el 99%. Quedan muy pocas plazas disponibles y entendemos que terminarán ocupándose porque todavía sigue habiendo personas buscando alojamiento", ha señalado.

Ros ha recordado que agosto ya es un mes de elevada demanda para el turismo rural, pero considera que el eclipse ha supuesto un impulso añadido para numerosos establecimientos, especialmente en aquellas comarcas situadas dentro de la franja de máxima visibilidad.

Lejos de tratarse de un incremento de última hora, las reservas comenzaron a llegar con una antelación poco habitual. La presidenta de FARATUR ha manifestado que los primeros alojamientos asociados empezaron a recibir solicitudes durante el verano de 2024, apenas conocido el interés internacional por el eclipse.

Algunos establecimientos, ha asegurado, llevaban prácticamente completos desde principios de este año, una circunstancia excepcional incluso para un periodo de máxima ocupación como el puente de agosto.

UN TURISMO INTERNACIONAL QUE RECORRE ARAGÓN DURANTE SEMANAS

El perfil del visitante también ha cambiado respecto a un verano convencional. Aunque el turismo nacional sigue representando aproximadamente el 60% de las reservas, el peso del visitante extranjero alcanza ya cerca del 40%, con importantes diferencias según las comarcas.

Ros ha subrayado especialmente la presencia de viajeros procedentes de Norteamérica, además de franceses, alemanes, británicos e incluso australianos. En algunas zonas de la provincia de Teruel, ha apuntado, la llegada de estadounidenses está siendo especialmente significativa, mientras que en el Bajo Aragón predominan los visitantes británicos.

La presidenta de FARATUR ha destacado que muchos de estos turistas no viajan únicamente para observar el eclipse, sino que aprovechan la ocasión para realizar un recorrido mucho más amplio por Aragón incluso por otras comunidades autónomas.

"Tenemos viajeros franceses que van a pasar doce o quince noches recorriendo Aragón, alojándose en diferentes zonas de Teruel, Zaragoza y Huesca. Otros vienen para ver el eclipse y después continúan viaje hasta Barcelona o Valencia. El eclipse es el motivo principal del viaje, pero no el único", ha explicado.

En muchos alojamientos se han establecido estancias mínimas de cuatro noches debido a la elevada demanda, aunque abundan las reservas de seis, siete o incluso diez noches, especialmente entre los visitantes internacionales.

Para FARATUR, este comportamiento demuestra que el fenómeno astronómico está generando un impacto económico que trasciende el propio alojamiento rural.

UN IMPULSO PARA LOS PEQUEÑOS PUEBLOS

Sara Ros ha considerado que uno de los principales beneficios del eclipse será la repercusión directa sobre la economía local de los pequeños municipios.

"El turista rural deja pequeños granitos de arena en muchos pueblos", ha resumido. Además de alojarse, estos visitantes consumen en bares y restaurantes, compran en panaderías, adquieren productos artesanos y se interesan por la gastronomía y los comercios locales, repartiendo el impacto económico entre numerosos negocios del territorio.

La presidenta de la federación asegura que incluso los propios visitantes solicitan información sobre recuerdos relacionados con el eclipse, productos artesanos inspirados en el acontecimiento o joyas creadas expresamente para esta cita, una demanda que está favoreciendo también a pequeños productores y artesanos.

Paralelamente, numerosos alojamientos rurales han preparado actividades específicas para esos días. Algunos organizarán observaciones guiadas con especialistas, otros ofrecerán catas de vino temáticas, experiencias gastronómicas o actividades que combinan música y astronomía, mientras que bares y restaurantes han diseñado menús especiales inspirados en el eclipse o en diferentes cuerpos celestes.

Ros ha hecho alusión a la implicación de muchos establecimientos, que han traducido sus cartas a otros idiomas y adaptado su atención para recibir a un volumen de visitantes internacionales poco habitual en algunos municipios rurales.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

Junto al impacto turístico, FARATUR también ha insistido en la necesidad de extremar la precaución durante esos días ante el elevado riesgo de incendios forestales y la gran afluencia de visitantes prevista en espacios naturales.

La federación está difundiendo entre sus asociados y clientes las medidas extraordinarias establecidas por el Gobierno de Aragón para los días centrales del eclipse, recordando las restricciones sobre el uso del fuego, las limitaciones de acceso a determinados espacios naturales y la importancia de evitar comportamientos que puedan poner en riesgo el entorno.

"Simplemente hace falta sentido común", ha dicho Sara Ros, quien ha incidido en que no se puede acceder con vehículos a zonas protegidas, acampar fuera de los espacios autorizados ni realizar actividades que incrementen el riesgo de incendio.

Pese a ello, la presidenta de FARATUR ha hecho un balance muy positivo de las semanas previas al eclipse y considera que el acontecimiento representa una oportunidad única para dar a conocer el potencial turístico del medio rural aragonés.

A su juicio, muchos visitantes llegan atraídos inicialmente por el fenómeno astronómico, pero descubrirán durante su estancia el patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y la oferta turística de numerosos pueblos de Aragón, un primer contacto que puede contribuir a fidelizar nuevos viajeros y reforzar el atractivo del territorio como destino de naturaleza durante todo el año.