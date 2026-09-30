La economía aragonesa continua su buen ritmo de crecimiento en el segundo trimestre de 2026

Archivo - El PIB de Aragón aumentó el 3% en 2025 respecto al año anterior, dos décimas más que la media española - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La economía aragonesa como la española continuaban creciendo a buen ritmo en el segundo trimestre de 2026 y por encima del promedio de la eurozona, gracias a una demanda interna robusta apoyada a su vez en el buen comportamiento del mercado de trabajo.

En materia de precios, la inflación aceleraba impulsada por los precios de la energía. Así, el PIB de Aragón aumentaba un 2,2% anual en el segundo trimestre del año 2026, por debajo del 2,6% anual anotado por el conjunto de España, pero por encima del 1,2% anual del promedio de la UEM.

El mercado de trabajo acompañaba este aumento de la producción, con un incremento de la población activa y del empleo que alcanzaban de nuevo niveles máximos históricos en Aragón y España en primavera. El empleo crecía un 3,1% anual en Aragón y un 2,3% anual en España, situando las tasas de paro respectivas en el 8,2% y el 9,9% de la población activa.

La inflación aceleraba en el segundo trimestre hasta situarse en el 3,1% anual en Aragón y el 3,2% anual en el conjunto de España, debido a los precios de la energía. La subyacente era algo más moderada, del 2,7% anual en Aragón y del 2,9% anual en el promedio nacional.

Los indicadores parciales disponibles para el tercer trimestre de 2026 sugieren que el ritmo de actividad económica mantiene un buen tono en Aragón y España, aunque se observan señales mixtas, en un contexto de tendencia a la desaceleración.

Todo ello, en un contexto en el que la economía mundial moderaba su ritmo de crecimiento en la primera mitad del año 2026, pero se mostraba muy resiliente, encajando mejor de lo previsto la perturbación del suministro energético causado por la situación en Oriente Próximo. No obstante, la persistencia de las presiones inflacionistas y de una elevada incertidumbre siguen lastrando las perspectivas económicas a corto plazo.

A finales de septiembre, la OCDE revisaba una décima al alza su previsión de crecimiento mundial en 2026, situándola en un 2,9% anual, pero una décima a la baja su pronóstico para 2027, dejándolo en un 3% anual. En materia de inflación, se revisaban al alza las previsiones para ambos ejercicios, un 4,1% anual en promedio de 2026 y un 3,6% anual el próximo año 2027.

El balance de riesgos permanece inclinado a la baja, focalizado en factores geopolíticos como los conflictos en Irán y Ucrania o las disputas comerciales, a lo que se añadía el aumento de la rentabilidad de los bonos soberanos a largo plazo, lo que presiona las finanzas públicas en un contexto de elevado endeudamiento, así como los posibles efectos de El Niño sobre la disponibilidad y los precios de materias primas y alimentos.

La rápida expansión de las inversiones en Inteligencia Artificial impulsa el crecimiento, pero recurren de forma creciente a la financiación mediante deuda, lo que puede agravar una eventual corrección del mercado si los beneficios de esta tecnología no se materializan en la medida de lo esperado.

Adicionalmente, se abría el debate sobre la necesidad de mejorar la gobernanza y regulación en torno a la IA.