La edición conjunta de los eventos culturales Estoesloquehay y Cetinarte se extenderá hasta este domingo

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edición conjunta de Estoesloquehay y Cetinarte, en las localidades zaragozanas de Cetina y Valtorres, se extenderá hasta este domingo, 21 de septiembre, para compartir programación, por primera vez, bajo el lema "Agrocromática".

De esta forma, Cetina y Valtorres, poblaciones aragonesas de la Comarca Comunidad de Calatayud, enclavadas en un territorio marcado por la despoblación pese a su cercanía a infraestructuras estratégicas como la A-2 y la línea del AVE Madrid-Barcelona, se convierte este fin de en un crisol de creación artística y participación ciudadana.

La edición llega tras semanas de procesos comunitarios que han tejido un entramado creativo que ha aunado memoria, territorio y color con la participación activa de sus habitantes, en Valtorres, "Los Frutos del Tiempo" que ha celebrado en agosto sus primeros encuentros para documentar y preservar los saberes tradicionales del cuidado de frutales de montaña.

En Cetina, el taller "Habitar el Color" ha impulsado una experiencia de creación compartida, cuyos resultados se presentan públicamente este fin de semana.

SESIONES

Las sesiones continúan este fin de semana tras la inauguración, este viernes, de la exposición "La ventana al olvido" de Rebeca Opic en el espacio Médico Viejo de Cetina, donde se puede ver esta instalación inmersiva que invita a la reflexión sobre el paso del tiempo y la España deshabitada que combina escultura y videoarte.

La jornada de este sábado, día 20, comenzará en Valtorres con el taller de escritura "Mi pueblo, mi historia", del colectivo Ventanas abiertas, de 10.00 a 13.30 horas en el centro Chesús Bernal, un espacio de lectura y creación compartida para explorar los vínculos entre identidad personal, memoria colectiva y entorno.

Mientras, en Cetina, dará comienzo a las 11.00 horas en la calle Señoría la creación del mural colaborativo "El Huerto" de Adrián Pérez --Weldink--, en el que se abordará la cultura hortícola y sus procesos a partir del diálogo de quien quiera acercarse durante la labor del artista. Con la memoria como base, la obra creada 'in situ' buscará representar la identidad del pueblo a través de la interacción con sus habitantes.

CONTRADANZA DE CETINA

Por la tarde tendrán lugar dos inauguraciones de exposiciones en Cetina, a las 18.00 horas en el Espacio Matadero, "El Rito como Pretexto" de Gonzalo Ibáñez una serie fotográfica a todo color sobre las celebraciones y liturgias de la localidad, con especial atención a la Contradanza de Cetina, uno de los rituales festivos más singulares de Aragón y declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La Contradanza, que se celebra cada 19 de mayo en honor a San Juan Lorenzo, patrón del municipio, es un rito que combina danza, teatro y simbolismo religioso en una puesta en escena de gran fuerza visual.

Doce contradanceros, vestidos con trajes blancos y altos gorros cónicos adornados con cintas de colores, ejecutan una coreografía que incluye saltos, cruces y figuras muy codificadas. La representación culmina con la aparición del personaje del diablo, un danzante enmascarado que porta un traje negro cubierto de cintas y que simboliza el mal.

La lucha entre los contradanceros y el diablo se resuelve en una coreografía que concluye con la derrota de este último, en un ritual de purificación y victoria de la comunidad sobre las fuerzas oscuras.

Las fotografías de Ibáñez capturan tanto los momentos más intensos de la Contradanza --el dramatismo del enfrentamiento con el diablo, la concentración de los danzantes, la expectación de los vecinos-- como los instantes más íntimos y cotidianos que rodean la preparación de la fiesta.

Su mirada no se limita al espectáculo, sino que se adentra en las sutilezas del gesto, la luz y la emoción colectiva, mostrando cómo la tradición se convierte en un espacio compartido de identidad y pertenencia.

COMUNITARIO

Más tarde, a las 19.00 horas se presenta en el espacio El Batán de Cetina la exposición "Habitar el Color, proceso comunitario dinamizado por la artista Laura Esporrín" a partir de la pregunta "¿De qué color es Cetina para ti?", reuniendo la instalación colectiva y la muestra fotográfica surgidas de la participación vecinal durante el taller.

La histórica fábrica de ladrillos de Cetina, ligada al pasado mudéjar y a la memoria industrial del municipio, ha sido el escenario simbólico del proceso y espacio donde se desarrolló el taller en el que los característicos tonos rojizos y ocres del paisaje de la localidad han dialogado con las historias y relatos de los participantes.

Además, la tarde del sábado, a las 20.00 horas se proyectará el cortometraje 'Un western', de Diego Aramburu-Zabala, en el Espacio Matadero de Cetina, en el que en una Cantabria prácticamente irreconocible por el cambio climático, un dominguero se encuentra con un personaje muy particular que le hará replantearse hasta qué punto la situación del cambio climático está peor de lo que quería creer.

El domingo, día 21, se mantiene la apertura de las exposiciones en Cetina en horario de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas. De este modo, el público puede recorrer con calma las distintas sedes y conocer de primera mano los resultados de los procesos comunitarios y las propuestas artísticas de la edición con los artistas y demás participantes.

"Con esta edición conjunta queremos reivindicar el valor de la cultura como motor de cohesión y arraigo en nuestros pueblos, además de visibilizar la riqueza creativa que surge en el medio rural", ha subrayado el creador y coordinador de Estoesloquehay desde sus inicios, Pablo Pérez Terré.

Para la directora de Cetinarte, Elena Martínez Millán, este certámen nace con el propósito "de dar voz a nuevas formas de expresión, y este encuentro con Estoesloquehay supone una oportunidad de unir fuerzas, aprender y ver otras formas de trabajar".

La entrada a todas las actividades es gratuita y están abiertas a todos los públicos. El proyecto cuenta con el apoyo de los Ayuntamientos de Valtorres y Cetina, de las asociaciones Chesús Bernal, la asociación de amigos de Valtorres, la asociación de mujeres de Valtorres, la asociación El Batán de Cetina, la asociación de mujeres del Prado de Cetina así como de la fábrica de ladrillos Marco Barbasán, Granero Studio y el patrocinio de la Diputación Provincial de Zaragoza.