La V edición de Fuendejalón d'Vinos será la carta de presentación de un nuevo vino naranja

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de Fuendejalón d'Vinos se celebrará este sábado, 6 de septiembre, y servirá como carta de presentación de un nuevo vino, el Oxia Orange Wine, en un evento que, como novedad, contará con transporte en autobús desde Zaragoza.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Fuendejalón junto con Bodegas Aragonesas y, en esta ocasión, se cambia del domingo por la mañana al sábado por la tarde.

"Hablar de vino en el Campo de Borja es hablar de la propia historia de nuestros pueblos, de las formas de vivir y, sobre todo, de un futuro muy esperanzador", ha afirmado en rueda de prensa el diputado provincial Eduardo Arilla, quien ha destacado la "calidad inmensa" de los caldos de Fuendejalón.

Fundejalón d'Vinos es "un acto de promoción del vino, pero sobre todo de promoción de nuestra zona", en el que ensalzar el "producto estrella" del Campo de Borja, ha añadido el diputado, alabando al Ayuntamiento de la localidad por organizar este tipo de iniciativas que "ponen en valor el buen hacer de tantos y tantos agricultores y viticultores".

El alcalde de Fuendejalón, Javier Tolosa, ha explicado que este evento es un compromiso del Consistorio con el sector productivo y vitivinícola de la localidad para promocionar sus vinos.

'ORANGE WINE'

Entre las novedades de esta edición, destaca la presentación del vino naranja 'Oxia Orange Wine', recién salido de las bodegas y que será protagonista en las catas de forma previa a su comercialización, que está prevista para el mes de octubre.

Se trata de un vino blanco de nueva creación que está matizado con colores anaranjados, con el que busca aromas más frescos y dulces para llegar a más público durante el verano, en el que otras variedades como las garnachas o los vinos tintos "son más difíciles de consumir", ha señalado.

El alcalde se ha referido también a la vendimia, que ya ha empezado en la zona en el caso de algunas variedades de uva blanca como el chardonnay o el moscatel. Tras una campaña "un poco más lluviosa" que la del año pasado, se estima que la producción irá en la misma línea --entre un 2 y un 3 por ciento superior-- y que "la calidad va a ser mejor", al recuperarse las viñas de la sequía de los últimos años, que no dejaba florecer y adecuadamente los racimos.

Tolosa se ha felicitado de que este año se han librado de tormentas fuertes o granizadas, pese a que han estado "rodeados", ya que sí que han afectado a las comarcas de Calatayud, Cinco Villas o la Ribera Alta del Ebro. Eso sí, ha advertido de que, con la meteorología, hay que esperar "hasta el final de la vendimia", aunque no sea "lo normal" que caiga pedrisco en esta época.

Los asistentes a este V Fuendejalón d'Vinos podrán degustar los vinos emblemáticos de Bodegas Aragonesas, acompañados de tapas elaboradas por hosteleros locales. Los bonos de degustación, tickets de cata y copas oficiales estarán disponibles, aunque las catas requerirán inscripción previa y tienen aforo limitado.

La jornada estará amenizada con música en directo durante toda la velada. Se realizarán sorteos entre los participantes, ligados a los números de los bonos de degustación, con premios especiales.